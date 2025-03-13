Віткофф та Путін в Кремлі обговорять можливе перемир'я: коли відбудеться зустріч

Російські ЗМІ зазначають, що Стів Віткофф прибув до Москви 13 березня. За попередньою інформацією, вони планують обговорити питання перемир'я та двосторонніх відносин між США та РФ.

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Увечері четверга, 13 березня спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф зустрінеться з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Зазначається, що зустріч має пройти в 1-му корпусі Кремля. Відбудеться вона після переговорів російського лідера з президентом Білорусі Олександром Лукашенко.

"Після переговорів із президентом Білорусії Олександром Лукашенком, у президента Росії Володимира Путіна в 1-му корпусі Кремля пройде зустріч зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом", — йдеться в повідомленні.

Додамо, що Стів Віткофф прибув до Москви для переговорів про перемир'я та з метою обговорення, зокрема, двосторонніх відносин Москви та Вашингтона. ЗМІ повідомляли, що літак приземлився в аеропорту Внуково.

Нагадаємо, що 11 березня в Саудівській Аравії відбулись переговори української та американської делегацій. Україна прийняла пропозицію США про встановлення повного припинення вогню на 30 днів. Тепер свою готовність до припинення війни повинна продемонструвати Росія.

Цього ж дня стало відомо про плани Стіва Віткоффа відвідати російську столицю та зустрітись з російським президентом Володимиром Путіним. Журналісти уточнювали, що ця поїздка буде прив'язана до зустрічей українських посадовців з держсекретарем Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії.