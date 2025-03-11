Трамп послав спецпредставника до Москви на зустріч з Путіним, — Bloomberg

За даними журналістів, адміністрація Трампа вирішила відправити Віткоффа до Росії, оскільки "прагне забезпечити припинення вогню в українському конфлікті".

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з президентом Володимиром Путіним. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

"Віткофф планує цього тижня здійснити свою другу поїздку до Росії в якості посланника Трампа", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що ця поїздка буде прив'язана до зустрічей українських посадовців з держсекретарем Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії.

Авторка матеріалу наголосила, що візит Віткоффа до Москви потрібен Білому дому "оскільки адміністрація прагне забезпечити припинення вогню в українському конфлікті".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що здійснить візит до Саудівської Аравії разом з делегацією для перемовин зі США.

10 березня Стів Віткофф заявив, що Зеленський попросив вибачення у Трампа.