США продовжують ділитися з Україною розвідданими: якими саме, — Віткофф (відео)

Дані супутників допомагали бити по стратегічних цілях у глибині РФ та попереджали про запуск ракет та дронів-камікадзе. Обмеження військової допомоги та розвідданих є частиною позиції адміністрації Трампа.

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США продовжують ділитися розвідданими з Україною для допомоги в оборонних операціях, але не для нападів на російську територію. Про це розповів спецпосланець американського президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф в ефірі Fox News 10 березня.

За його словами, США ніколи не відключали розвідку для "чогось оборонного, чого потребують українці".

Водночас Віткофф сподівається на прогрес у підписанні угоди про корисні копалини і нібито бачить позитивні сигнали.

Згідно з джерелами CNN, Вашингтон прагне уникнути того, щоб його вважали стороною, яка безпосередньо підтримує удари по Росії. Однак США не приховують інформацію, яка може посилити обороноздатність України.

Значне скорочення розвідувальних даних американців в Україні є частиною позиції адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на те, щоб чинити тиск на Київ з метою прискорити переговори з РФ.

Зокрема, це питання буде обговорюватися на американсько-українських переговорах у Джидді, Саудівська Аравія, 11 березня.

За словами Віткоффа, США сподіваються на значний прогрес у відносинах з Україною цього тижня, який може включати підписання угоди про природні ресурси, яка була відкладена після конфлікту Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого.

Повідомляється, що українська делегація на чолі з головою адміністрації Зеленського Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, міністром оборони Рустемом Умеровим і заступником голови Офісу президента Павлом Палісом сподівається переконати американських партнерів зняти паузу щодо військової та розвідувальної підтримки.

Зазначимо, що 4 березня західні медіа повідомили, що Білий дім наказав зупинити військові вантажі, які прямували в Україну, зокрема, ті, що в буферних зонах Польщі. Згодом Вашингтон підтвердив, що припиняє надавати ЗСУ розвідувальні дані. Ідеться про дані супутників, які допомагали бити по стратегічних цілях в глибині російської території та попереджали про запуск ракет та дронів-камікадзе.

Нагадаємо, Франція готова ділитися своїми розвідданими з Україною.

Також Фокус писав про погрози Трампа РФ масштабними санкціями.