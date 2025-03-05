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Воєнний фокус Зустріч Зеленського і Трампа: наслідки сварки президентів США призупинили постачання зброї Україні

На паузі все: Україна не отримує від США жодних розвідданих без виключень, — Sky News

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Сполучені Штати зупинили обмін всіма розвідданими зі Збройними силами України

Раніше українське джерело повідомляло журналістам, що обмін призупинили "вибірково" та це не торкнеться даних, необхідних для боїв зі ЗС РФ на окупованих територіях.

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Сполучені Штати Америки припинили будь-який обмін розвідданими з Україною без виключень. Про це сказало анонімне українське джерело, яке раніше повідомляло, що призупинення обміну було частковим і стосувалося лише даних для ударів вглиб РФ, пише Sky News 5 березня.

"Кілька годин тому обмін усією інформацією був припинений", — сказав інсайдер британському телеканалу. Його коментар було опубліковано на сайті медіа за 2 години після попереднього повідомлення.

Раніше він повідомляв, що на паузу було поставлено не весь обмін, і Україна продовжує отримувати від американської розвідки певну інформацію, зокрема потрібну для ведення боїв із росіянами на окупованих українських територіях.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління 5 березня підтвердив, що США більше не надають розвідданих Україні. Про це написав у своєму акаунті Х Едвард Лоуренс — журналіст Fox Business.

Радник з національної безпеки США Майк Волц в інтерв'ю Fox News 5 березня озвучив умови, за яких обмеження на зброю можуть скасувати. За його словами, адміністрація президента США Дональда Трампа очікує від української сторони певних заходів для зміцнення довіри. Також серед вимог — встановлення дати зустрічі з представниками РФ.