На паузі все: Україна не отримує від США жодних розвідданих без виключень, — Sky News

Раніше українське джерело повідомляло журналістам, що обмін призупинили "вибірково" та це не торкнеться даних, необхідних для боїв зі ЗС РФ на окупованих територіях.

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Сполучені Штати Америки припинили будь-який обмін розвідданими з Україною без виключень. Про це сказало анонімне українське джерело, яке раніше повідомляло, що призупинення обміну було частковим і стосувалося лише даних для ударів вглиб РФ, пише Sky News 5 березня.

"Кілька годин тому обмін усією інформацією був припинений", — сказав інсайдер британському телеканалу. Його коментар було опубліковано на сайті медіа за 2 години після попереднього повідомлення.

Раніше він повідомляв, що на паузу було поставлено не весь обмін, і Україна продовжує отримувати від американської розвідки певну інформацію, зокрема потрібну для ведення боїв із росіянами на окупованих українських територіях.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління 5 березня підтвердив, що США більше не надають розвідданих Україні. Про це написав у своєму акаунті Х Едвард Лоуренс — журналіст Fox Business.

Радник з національної безпеки США Майк Волц в інтерв'ю Fox News 5 березня озвучив умови, за яких обмеження на зброю можуть скасувати. За його словами, адміністрація президента США Дональда Трампа очікує від української сторони певних заходів для зміцнення довіри. Також серед вимог — встановлення дати зустрічі з представниками РФ.