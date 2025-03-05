На паузе все: Украина не получает от США никаких разведданных без исключений, — Sky News

Ранее украинский источник сообщал журналистам, что обмен приостановили "выборочно" и это не коснется данных, необходимых для боев с ВС РФ на оккупированных территориях.

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Соединенные Штаты Америки прекратили любой обмен разведданными с Украиной без исключений. Об этом сказал анонимный украинский источник, который ранее сообщал, что приостановление обмена было частичным и касалось только данных для ударов вглубь РФ, пишет Sky News 5 марта.

"Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен", — сказал инсайдер британскому телеканалу. Его комментарий был опубликован на сайте медиа через 2 часа после предыдущего сообщения.

Ранее он сообщал, что на паузу был поставлен не весь обмен, и Украина продолжает получать от американской разведки определенную информацию, в том числе нужную для ведения боев с россиянами на оккупированных украинских территориях.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления 5 марта подтвердил, что США больше не предоставляют разведданных Украине. Об этом написал в своем аккаунте Х Эдвард Лоуренс — журналист Fox Business.

Советник по национальной безопасности США Майк Волц в интервью Fox News 5 марта озвучил условия, при которых ограничения на оружие могут быть отменены. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа ожидает от украинской стороны определенных мер для укрепления доверия. Также среди требований — установление даты встречи с представителями РФ.