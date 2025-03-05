В ЦРУ подтвердили, что США больше не предоставляют разведданные Украине, — СМИ

Рэтклифф заявил, что он с нетерпением ждет снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма к Трампу.

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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину. Об этом пишет в своем Х Эдвард Лоуренс — журналист Fox Business.

"Директор ЦРУ Джон Рэтклифф только что сообщил, что США поставили на паузу поставки оружия и разведданных Украине", — написал журналист Эдвард Лоуренс.

По его словам, "Рэтклифф говорит, что он с нетерпением ждет снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма к Трампу".

Напомним, что в Daily Mail 4 марта сообщили, что на фоне новостей о решении президент Дональда Трампа о прекращении военной помощи США запретили Великобритании делиться с Украиной разведданными.

Также сообщалось, что несмотря на одобрительное отношение к инициативе президента Украины Владимира Зеленского по возвращению к обсуждению соглашения о полезных ископаемых и мирных переговоров президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на дальнейшие поставки военной помощи Украине и любой другой крупной финансовой поддержки.