"США будут жестко контролировать": Британии запретили делиться разведданными с Украиной, — СМИ

В британской газете сообщили, что решением прекратить военную помощь Украине президент США Дональд Трамп не ограничился. Неназванный украинский чиновник рассказал, что "полного коллапса" ожидать не следует, но ситуация усложнится.

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На фоне новостей о решении президент Дональда Трампа о прекращении военной помощи США запретили Великобритании делиться с Украиной разведданными. Об этом 4 марта сообщили в Daily Mail.

Отмечается, что все британские разведывательные агентства и военные подразделения получили приказ о прямом запрете обмена данными разведки США. С начала полномасштабной войны Великобритания и другие западные партнеры передавали эту информацию Украине.

Теперь, по данным СМИ, разведданным вернули секретность самого высокого уровня безопасности, ожидая, что это повлияет на способность Украины к обороне. Запрет касается Центра правительственной связи, шпионских агентств и разведывательных служб Минобороны Великобритании.

"Разведывательным партнерам США, включая Великобританию, отменили полномочия на передачу разведданных. США будут жестко контролировать распространение своих разведданных в Украине через агентства, расположенные в Киеве", — пояснил британский эксперт по военной разведке Фил Ингрэм.

Решение о перекрытии доступа к информации, собранной разведкой, совпало с сообщениями о прекращении военной помощи Украине со стороны США. Неназванный украинский чиновник рассказал, что у Киева есть "два-три месяца", а после этого ситуация станет "очень сложной".

"Это не будет полный коллапс, но мы будем вынуждены быстрее отойти из некоторых районов", — отметил он.

В газете добавили, что последствия приостановления помощи первыми могут почувствовать гражданские украинцы, ведь возможности Patriot будут исчерпаны и небо не будет защищено от атак. От США зависит и вооружение других стран, в частности ракеты Storm Shadow. Директор RUSI по военным наукам Мэтью Сэвилл объяснил, что оружие нуждается в американских фиктивных ракетах, чтобы создавать препятствия для российской ПВО.

Напомним, в CBS News проинформировали, что работа над соглашением о полезных ископаемых не завершена, потому что администрация Трампа имеет более высокие требования к нему. Отмечается, что лидер добивается большей выгоды для США.

В CNN передали, что чиновники Белого дома убеждают президента Украины Владимира Зеленского наладить связи с лидером США Дональдом Трампом. Также источники сообщили, что дискуссии по возобновлению переговоров о полезных ископаемых "идут в правильном направлении".