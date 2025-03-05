"США будуть жорстко контролювати": Британії заборонили ділитись розвідданими з Україною, — ЗМІ

У британській газеті повідомили, що рішенням припинити військову допомогу Україні президент США Дональд Трамп не обмежився. Неназваний український чиновник розповів, що "повного колапсу" очікувати не слід, але ситуація ускладниться.

Related video

На тлі новин про рішення президент Дональда Трампа про припинення військової допомоги США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідданими. Про це 4 березня повідомили у Daily Mail.

Зазначається, що усі британські розвідувальні агентства та військові підрозділи отримали наказ про пряму заборону обміну даними розвідки США. З початку повномасштабної війни Велика Британія та інші західні партнери передавали цю інформацію Україні.

Тепер, за даними ЗМІ, розвідданим повернули секретність найвищого рівня безпеки, очікуючи, що це вплине на здатність України до оборони. Заборона стосується Центру урядового зв'язку, шпигунських агентств і розвідувальних служб Міноборони Великої Британії.

"Розвідувальним партнерам США, включно з Великою Британією, скасували повноваження на передачу розвідданих. США будуть жорстко контролювати поширення своїх розвідданих в Україні через агентства, розташовані в Києві", — пояснив британський експерт з військової розвідки Філ Інгрем.

Рішення щодо перекриття доступу до інформації, зібраної розвідкою, збіглося з повідомленнями про припинення військової допомоги Україні з боку США. Неназваний український чиновник розповів, що Київ має "два-три місяці", а після цього ситуація стане "дуже складною".

"Це не буде повний колапс, але ми будемо змушені швидше відійти з деяких районів", — зауважив він.

У газеті додали, що наслідки призупинення допомоги першими можуть відчути цивільні українці, адже можливості Patriot будуть вичерпані й небо не буде захищеним від атак. Від США залежить й озброєння інших країн, зокрема ракети Storm Shadow. Директор RUSI з військових наук Метью Севілл пояснив, що зброя потребує американських фіктивних ракет, щоб створювати перешкоди для російської ППО.

Нагадаємо, у CBS News проінформували, що роботу над угодою про корисні копалини не завершено, бо адміністрація Трампа має вищі вимоги до неї. Зазначається, що лідер добивається більшої вигоди для США.

У CNN передали, що чиновники Білого дому переконують президента України Володимира Зеленського налагодити зв’язки з лідером США Дональдом Трампом. Також джерела повідомили, що дискусії щодо відновлення переговорів про корисні копалини "йдуть у правильному напрямку".