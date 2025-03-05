Трамп хоче "кращі" умови: угода про рідкоземельні ресурси може змінитися, — CBS News

Угода між Україною та США щодо корисних копалин і досі не набула остаточного вигляду: Трамп наполягає на "ширшій" версії, яка принесе Америці більше вигоди.

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Під час оголошення своєї промови перед американським Конгресом президент США Дональд Трамп не повідомив про підписання угоди між Україною та Америкою щодо рідкоземельних металів, як і не розповів про власні успіхи у досяганні домовленостей, попри те, що напередодні повідомляли у ЗМІ. Натомість з'явилася інформація про те, що остаточний варіант угоди і досі не створений, оскільки у президента США існують вищі очікування та вимоги до неї. Про це повідомило видання CBS News увечері 4 березня.

За кількома власними джерелами, видання розповіло, що угоду про українські ресурси досі не завершено.

"Кілька джерел повідомили, що угода не завершена. І параметри угоди можуть змінитися, тому що президент зараз наполягає на більшій, кращій угоді", — зазначають у CBS News.

Ці неназвані джерела стверджують, що Трамп хоче змінити умови договору, щоб отримати більше вигоди для США. Водночас про які саме нові та "кращі" для Білого дому умови йде мова — поки що не розкривають.

Також кореспонденти видання додають, що джерела запевнили їх у тому, що Дональд Трамп не планував говорити під час промови перед Конгресом США стосовно укладання договору про рідкоземельні ресурси із Україною.

"У вівторок вдень для пана Трампа чи його головних радників не було плану підписання угоди", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Дональд Трамп і дійсно не говорив під час своєї промови перед Конгресом про угоду щодо українських металів. У контексті згадок про російсько-українську війну він лише передав слова Володимира Зеленського, написані у "важливому" листі до президента США напередодні, у якому йшлося про готовність України до підписання угоди.

Окрім цього, під час свого виступу перед Конгресом президент Трамп зазначив, що отримав "потужний" сигнал від Кремля стосовно припинення війни та укладення миру. Детальніше про це Фокус повідомляв у окремому матеріалі.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли про готовність США та України укласти угоду про рідкоземельні ресурси. Однак невдовзі цю інформацію спростували у Білому домі.