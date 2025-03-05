Путіну розв'язав руки вихід США із Афганістану, РФ готова до миру: головні заяви Трампа із виступу перед Конгресом

За словами Трампа, Білий дім отримав "потужний" сигнал від Росії про готовність завершити війну в Україні, а Зеленський прагне сісти за стіл переговорів "якнайшвидше".

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Вранці 5 лютого за київським часом президент США Дональд Трамп виступив перед американським Конгресом. Свій виступ політик почав зі слів "Америка повернулася", після чого він вкотре згадав про те, що його попередник Джо Байден був "найгіршим" президентом в історії США. Наприкінці своєї промови очільник Америки також згадав про прагнення завершити війну в Україні, говорив про готовність сторін до укладення мирної угоди. Фокус зібрав головні заяви Трампа під час виступу.

Путіну "розв'язав" руки вивід військ США із Афганістану

Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін почав воєнну агресію проти України, коли побачив, як США виводять свої війська із Афганістану.

"Коли Путін побачив жахливий вивід військ США із Афганістану, він побачив, що настав час діяти", — заявив президент США.

"Щотижня в Україні гине 2000 людей"

За словами Дональда Трампа, щотижня в Україні гине щонайменше 2000 людей. Також політик вкотре заявив про необхідність негайно припинити російсько-українську війну.

"2000 людей вбивають кожного тижня в Україні. Це українці і росіяни, не американці", — стверджує президент США.

США надали Україні "сотні мільярдів доларів"

За словами Трампа, США надали Україні "сотні мільярдів доларів" допомоги під час повномасштабної війни.

"Попередня адміністрація надала Україні сотні мільярдів. 350 мільярдів — це як відібрати цукерку від дитини", — зазначив він.

Також політик дав зрозуміти, що більше США не будуть надавати стільки допомоги Україні, і згадав приклад Європи, яка, за його словами, більше коштів витратила "на купівлю російського газу", аніж на допомогу Києву.

Україна готова сісти за стіл переговорів "якнайшвидше"

Під час промови Трамп згадав про "важливий" лист, який отримав від Володимира Зеленського напередодні. За його словами, у листі йшлося про готовність підписати угоду про рідкоземельні ресурси у "будь-який час" та у "будь-якому місці". Також він додав, що Україна готова сісти за стіл переговорів "якнайшвидше".

"Україна готова сісти за стіл перемовин якнайшвидше", — заявив він.

Росія готова до укладення мирної угоди

Також президент США повідомив про те, що отримав "потужний" сигнал від Кремля про готовність до припинення російсько-української війни та укладання мирної угоди між державами.

"Ми отримали потужний сигнал про готовність до миру від Росії", — повідомив Трамп.

За словами очільника США, аби завершити війну, "потрібно вести діалог між двома сторонами".

Раніше стало відомо, що високопосадовці Дональда Трампа зв'язуються із президентом Зеленським, аби повернути переговори між США та Україною у "правильне русло" після скандальної зустрічі президентів у Овальному кабінеті 28 лютого.

Також напередодні ЗМІ повідомляли, що США готуються підписати угоду про корисні копалини "найближчим часом".