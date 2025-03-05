Путину развязал руки выход США из Афганистана, РФ готова к миру: главные заявления Трампа с выступления перед Конгрессом

По словам Трампа, Белый дом получил "мощный" сигнал от России о готовности завершить войну в Украине, а Зеленский стремится сесть за стол переговоров "как можно быстрее".

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Утром 5 февраля по киевскому времени президент США Дональд Трамп выступил перед американским Конгрессом. Свое выступление политик начал со слов "Америка вернулась", после чего он в очередной раз вспомнил о том, что его предшественник Джо Байден был "худшим" президентом в истории США. В конце своей речи глава Америки также упомянул о стремлении завершить войну в Украине, говорил о готовности сторон к заключению мирного соглашения. Фокус собрал главные заявления Трампа во время выступления.

Путину "развязал" руки вывод войск США из Афганистана

Дональд Трамп считает, что Владимир Путин начал военную агрессию против Украины, когда увидел, как США выводят свои войска из Афганистана.

"Когда Путин увидел ужасный вывод войск США из Афганистана, он увидел, что пришло время действовать", — заявил президент США.

"Каждую неделю в Украине погибает 2000 человек"

По словам Дональда Трампа, еженедельно в Украине погибает не менее 2000 человек. Также политик в очередной раз заявил о необходимости немедленно прекратить российско-украинскую войну.

"2000 человек убивают каждую неделю в Украине. Это украинцы и русские, не американцы", — утверждает президент США.

США предоставили Украине "сотни миллиардов долларов"

По словам Трампа, США предоставили Украине "сотни миллиардов долларов" помощи во время полномасштабной войны.

"Предыдущая администрация предоставила Украине сотни миллиардов. 350 миллиардов — это как отобрать конфету от ребенка", — отметил он.

Также политик дал понять, что больше США не будут оказывать столько помощи Украине, и вспомнил пример Европы, которая, по его словам, больше средств потратила "на покупку российского газа", чем на помощь Киеву.

Украина готова сесть за стол переговоров "как можно быстрее"

Во время речи Трамп вспомнил о "важном" письме, которое получил от Владимира Зеленского накануне. По его словам, в письме говорилось о готовности подписать соглашение о редкоземельных ресурсах в "любое время" и в "любом месте". Также он добавил, что Украина готова сесть за стол переговоров "как можно быстрее".

"Украина готова сесть за стол переговоров как можно быстрее", — заявил он.

Россия готова к заключению мирного соглашения

Также президент США сообщил о том, что получил "мощный" сигнал от Кремля о готовности к прекращению российско-украинской войны и заключению мирного соглашения между государствами.

"Мы получили мощный сигнал о готовности к миру от России", — сообщил Трамп.

По словам главы США, чтобы завершить войну, "нужно вести диалог между двумя сторонами".

Ранее стало известно, что чиновники Дональда Трампа связываются с президентом Зеленским, чтобы вернуть переговоры между США и Украиной в "правильное русло" после скандальной встречи президентов в Овальном кабинете 28 февраля.

Также накануне СМИ сообщали, что США готовятся подписать соглашение о полезных ископаемых "в ближайшее время".