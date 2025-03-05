Высокопоставленные чиновники Трампа связываются с Зеленским, чтобы вернуть переговоры в "правильное русло", — CNN

После скандала в Белом доме во время встречи Зеленского и Трампа высокопоставленные чиновники Белого дома имели "обратные контакты" с Киевом, пытаясь вернуть переговоры в "правильное русло".

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Чиновники Белого дома связываются с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь его убедить наладить связи с президентом США Дональдом Трампом: они считают, что это нужно сделать еще до выступления главы Америки перед Конгрессом, которое состоится утром 5 марта по киевскому времени. Об этом сообщило издание CNN ночью 5 февраля.

В CNN считают, что таким образом чиновники стремятся вернуть переговоры по заключению соглашения о редкоземельных ресурсах в "правильное русло".

"Официальные лица Трампа отметили важность стабилизации отношений с Белым домом как можно быстрее, чем позже, и призвали украинцев вернуться к переговорам перед выступлением президента в Конгрессе", — говорится в сообщении.

Также в издании сообщили по источникам из Белого дома о том, что дискуссии о возобновлении переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых "идут в правильном направлении". В CNN считают, что Трамп таки может объявить во время своего выступления перед Конгрессом США о своей "победе" в достижении договоренностей по редкоземельным ресурсам.

В то же время это противоречит сообщению старшего корреспондента Белого дома Жаки Генрих, которая отмечала, что в ходе речи Дональд Трамп не собирается объявлять о подписании соглашения. По ее словам, в этом вопросе пока "никаких сдвигов нет". Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях вечером 4 марта, как узнавал Фокус.

Перед этим издание Reuters сообщало, что источники из Белого дома утверждали о готовности Трампа объявить о собственных успехах в заключении соглашения об украинских редкоземельных ресурсах во время своего выступления перед Конгрессом США 5 марта. Корреспонденты писали, что информация о договоренностях поступила от трех анонимных источников из Белого дома.

Отметим, что 4 марта стало известно о том, что Дональд Трамп планирует произнести речь с названием "Восстановление американской мечты". Одной из тем, которой коснется президент США во время разговора, станет"достижение мира во всем мире". Об этом подробнее Фокус писал 4 марта.