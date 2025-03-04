США и Украина готовы подписать соглашение о минералах: СМИ узнали, когда это произойдет
Не известно, внесли ли изменения в соглашение о минералах, которое могут подписать США и Украина, написали журналисты. Администрации обоих президентов не ответили на запросы медиа.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп согласился подписать соглашение об украинских полезных ископаемых, а затем сообщит об этом Конгрессу во время торжественного отчета. Впрочем, пока соглашение не подписано и вероятны изменения. О том, когда на документе появятся резолюции, написало агентство Reuters.
Агентство сообщило, что информация о договоренностях поступила от трех анонимных источников в Белом доме. Источники рассказали, что о своем успехе Дональд Трамп доложит во вторник во время выступления о месяце пребывания у власти. Как пояснил человек, посвященный в ситуацию, после спора между президентами США и Украины контакты между администрациями продолжились. В частности, американцы обращались к советникам президента Владимира Зеленского: их просили повлиять на своего руководителя.
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"Призывали советников Зеленского убедить украинского президента открыто извиниться перед Трампом", — привели журналисты слова анонимного источника.
Отмечается, что не ясно, есть ли изменения в тексте соглашения, ведь ранее Зеленский говорил, что нужны гарантии безопасности из-за ненадежности договоренностей с РФ.
Reuters отметило, что обращалось за комментариями к украинской власти, к послам Украины в США, в Белый дом. Ответов пока нет, указано в статье.
Соглашение о минералах — детали
Отметим, 28 февраля Владимир Зеленский и Дональд Трамп отказались заключать соглашение о минералах, которое должны были подписать министры экономики США и Украины. Об отказе стало известно после ссоры, которая состоялась в Овальном кабинете Белого дома. В ссоре участвовал вице-президент Джей Ди Вэнс, который заявил, что украинцы неблагодарны и не должны требовать больше поддержки, чем уже получили. При этом Зеленский объяснил, что Кремль почти 20 раз нарушал договоренности, а Трамп похвастался своим вкладом в помощь, которая заключалась в сотне "Джавелинов" почти без ракет.
4 марта президент Зеленский опубликовал сообщение в соцсети X, в котором выразил сожаление по поводу событий в Белом доме 28 февраля. Также политик сообщил об ориентировочном плане перемирия и о том, что соглашается подписать соглашение о минералах, которое сорвалось три дня назад. Тем временем утром западные медиа сообщили, что США приостановили военную помощь Украине: как писал Фокус, речь идет о ракетах ПВО и РСЗО, а также — об артснарядах.
Напоминаем, 3 марта Дональд Трамп анонсировал важное событие, вероятно, связанное с войной в Украине. 4 марта источники Fox News в Белом доме подтвердили, что речь идет о выступлении в Конгрессе и о достижении "мира во всем мире".
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