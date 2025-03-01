"Думает, что он Бог": как звезды отреагировали на спор Зеленского с Трампом (фото, видео)

Певцы Владимир Дантес и Евгений Галич посвятили президенту США песни, а Monatik — ироническую сказку. Американские знаменитости признались, что им стыдно за новую администрацию, и выразили поддержку Украине.

Related video

28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, которая закончилась досрочно после спора политиков под камерами. Фокус собрал реакции зарубежных и украинских звезд на это событие.

Зеленский вступил в спор с Трампом: реакция зарубежных звезд

Американская актриса, известная в роли Фиби Галливел в сериале "Зачарованные", Алисса Милано заявила, что чувствует боль украинского народа и призвала всех, кто верит в демократию, помочь в борьбе против фашизма.

Врач и автор бестселлеров Киммери Мартин обратилась к украинцам и издательству Vivat, заверив, что американцы "стыдятся предательства своего правительства".

"Мне так жаль", — добавила Мартин.

Публикация Киммери Мартин Фото: Скриншот

Американский писатель и комик Кристофер Бьюлман назвал Трампа "идиотом-предателем" и "продажным", отметив, что он пытается "угодить своему боссу в Кремле".

"Ни один из них не имел ни грамма характера или мужества человека, которого пытались унизить. Самые темные дни, которые я когда-либо видел в руководстве. Конфуз в Белом доме был чистым театром для одной аудитории", — заявил Бьюлман.

По его словам, американские политики "устроили засаду" для украинского лидера, чтобы спровоцировать его и обвинить, а потом использовать это как привет и "бросить Украину волкам".

"Наше руководство скомпрометировано. Ничем другим нельзя объяснить их гнусную, последовательную и вполне предсказуемую покорность России", — добавил писатель.

Американский космонавт Скотт Джозеф Келли опубликовал флаг Украины и перечислил факты о войне. В частности, то, что президент РФ Владимир Путин — диктатор и убийца, нападающим была Россия, а США выступала против тиранов.

"Это не то, кем мы являемся как нация. Позорно", — подчеркнул Келли.

Американская актриса Элизабет Бэнкс опубликовала флаг Украины и выразила свою поддержку. Также сине-желтый флаг опубликовал на своей странице американский комик Бен Стиллер, известный многим по главной роли в фильме "Ночь в музее".

Американский актер Миша Коллинз, сыгравший ангела Кастиэла в сериале "Сверхъестественное", выразил благодарность Зеленскому и всей Украине за стойкость перед "хулиганами".

Публикация Миши Коллинза Фото: Скриншот

"Я увидел двух напыщенных, предательских трусов, которые пытались заставить отважного лидера поцеловать их перстни. Так стыдно за свою страну", — признался Коллинз.

Зеленский вступил в спор с Трампом: реакция украинского шоубиза

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес посвятил Трампу песню.

Предупреждение: видео содержит нецензурную лексику

"Такой высокий мужчина, так много опыта. В его пальцах все куклы, говорит всегда правду. Он против диктатуры, он силен и против цензуры", — говорится в куплете, записанном Дантесом.

Далее по тексту певец обещает быть искренним, после чего называет президента США л*хом, используя нецензурную лексику.

"Он думает, что он Бог", — говорится в припеве.

Дантес пожаловался, что в TikTok его песню удалили за "сексуальное преследование". Также он опубликовал нецензурный текст о встрече, в котором отметил, что "ненавидит, когда делают нас виновными в том, что на нас напали". Певец выразил свою поддержку Зеленскому, призвав его держаться.

Публикации Владимира Дантеса Фото: Скриншот Публикации Владимира Дантеса Фото: Скриншот

"Меняйте гривны на гривны", — посоветовал Дантес в другой публикации.

Публикация Владимира Дантеса Фото: Скриншот

Певица Jerry Heil поделилась, что новости о событиях в Вашингтоне ее шокировали.

"Пришла домой, прочитала новости, лежу в пальто и не могу пошевелиться…", — написала она.

Публикация Jerry Heil Фото: Скриншот

Певец и танцор Monatik отреагировал на спор лидеров сказкой "про орех и апельсин". По сюжету, апельсин считал себя крепким как орех и начал обвинять орехи в совершении греха, а сам не заметил, как в него проник "хгибак".

"Пока оранжевый, брызгался от гнева, тот хгибак под шкурой съел уже половину. Половина апельсина, в карты играть захотела, а орех у них не играет, не ореха дело. Это задело апельсин", — говорится в ироничной сказке.

В финале пустой апельсин сгнил, а жадный "хгибак" — сдох.

"Кто же знал, что будет так? Ну орех, возможно, знал, пусть каждый знает. Пока один громко врет, другой защищает", — подытожил автор.

Также песню, посвященную "маразматику Трампу", опубликовал солист рок-группы O.Torvald Евгений Галич. Композиция содержит нецензурную лексику и критикует главу Белого дома за зависимость от Путина, а заканчивается призывом к борьбе.

Предупреждение: видео содержит нецензурную лексику

Певица KOLA ограничилась шуткой о том, как себя чувствуют украинцы после встречи Зеленского с Трампом.

Публикация KOLA Фото: Скриншот

Напомним, соучредитель Monobank Олег Гороховский на фоне новостей о ссоре лидеров США и Украины объявил сбор на ядерное оружие. Примерно за 10 часов украинцы задонатили 10 миллионов гривен.

Ранее Фокус публиковал реакции политиков на спор в Белом доме. В частности, американский миллиардер Илон Маск, что президент Украины Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах американцев.