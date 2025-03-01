На фоне ссоры Зеленского с Трампом: украинцы собрали 10 миллионов на ядерное оружие

Сбор объявил соучредитель Monobank Олег Гороховский. Всего за 30 минут "на ядерку" задонатили два миллиона гривен.

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28 февраля во время встречи в Белом доме вспыхнул спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом. Конфликт возник после слов Зеленского о нежелании идти на компромиссы с Кремлем, а Трамп указал на невыгодное положение Украины и отсутствие у Киева права что-то диктовать по поводу прекращения войны. На фоне новостей об эмоциональной встрече, которая закончилась досрочно, соучредитель Monobank Олег Гороховский объявил сбор средств на ядерное оружие.

"Много просьб начать сбор на ядерку", — отметил в 1:07 1 марта бизнесмен и прикрепил ссылку на созданную "банку".

Впоследствии Гороховский сообщил, что всего за полчаса ночью украинцы собрали на ядерное оружие два миллиона гривен.

"Это Украина, детка! Горжусь безгранично", — написал он.

Сбор "На ядерку" не имеет конкретной цели, поэтому неизвестно, какую сумму рассчитывал собрать Гороховский. По состоянию на 10:57 украинцы уже задонатили на ядерное оружие более 10,1 миллиона гривен.

Состояние "банки" в 10:57 1 марта Фото: Скриншот

Напомним, во время спора в Белом доме Зеленского обвинили в недостаточной благодарности, отсутствии мужчин для мобилизации, неспособности воевать дольше двух недель и тому подобное. Также "досталось" предыдущему руководству США, которое якобы "засыпало" Украину оружием. После эмоциональной встречи, совместную пресс-конференцию по результатам которой отменили, Зеленский поблагодарил Америку и ее народ за поддержку. Президент подчеркнул, что Украине нужен справедливый мир.

В The Financial Times сообщили, что Зеленского могли намеренно спровоцировать на конфликт, чтобы ухудшить позицию Украины перед заключением соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме после эмоциональной встречи сообщили, что США больше не будут оказывать военную помощь Украине. По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, благодаря спору под камерами "американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент Трамп и его команда имеют дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами".