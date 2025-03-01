На тлі сварки Зеленського з Трампом: українці зібрали 10 мільйонів на ядерну зброю

Збір оголосив співзасновник Monobank Олег Гороховський. Лише за 30 хвилин "на ядерку" задонатили два мільйони гривень.

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28 лютого під час зустрічі у Білому домі спалахнула суперечка між президентом України Володимиром Зеленським та лідером США Дональдом Трампом. Конфлікт виник після слів Зеленського про небажання йти на компроміси з Кремлем, а Трамп вказав на невигідне становище України та відсутність у Києва права щось диктувати з приводу припинення війни. На тлі новин про емоційну зустріч, яка закінчилася достроково, співзасновник Monobank Олег Гороховський оголосив збір коштів на ядерну зброю.

"Багато прохань почати збір на ядерку", — зауважив о 1:07 1 березня бізнесмен та прикріпив посилання на створену "банку".

Згодом Гороховський повідомив, що лише за пів години вночі українці зібрали на ядерну зброю два мільйони гривень.

"Це Україна, дитинко! Пишаюся безмежно", — написав він.

Збір "На ядерку" не має конкретної цілі, тож невідомо, яку суму розраховував зібрати Гороховський. Станом на 10:57 українці вже задонатили на ядерну зброю понад 10,1 мільйона гривень.

Стан "банки" о 10:57 1 березня Фото: Скриншот

Нагадаємо, під час суперечки у Білому домі Зеленського звинуватили у недостатній вдячності, відсутності чоловіків для мобілізації, нездатності воювати довше двох тижнів тощо. Також "дісталося" попередньому керівництву США, яке нібито "засипало" Україну зброєю. Після емоційної зустрічі, спільну пресконференцію за результатами якої скасували, Зеленський подякував Америці і її народові за підтримку. Президент наголосив, що Україні потрібен справедливий мир.

У The Financial Times повідомили, що Зеленського могли навмисно спровокувати на конфлікт, щоб погіршити позицію України перед укладенням угоди про корисні копалини.

У Білому домі після емоційної зустрічі повідомили, що США більше не надаватимуть військову допомогу Україні. Зі слів речниці Керолайн Лівітт, завдяки суперечці під камерами "американський народ і весь світ змогли побачити, з чим президент Трамп і його команда мають справу за зачиненими дверима на переговорах з українцями".