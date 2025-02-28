"Влаштували пастку": Трамп і Венс спеціально готували провальну зустріч з Зеленським, — FT

Дональд Трамп і Джей Ді Венс почали підготовку до візиту Володимира Зеленського кілька тижнів тому, написало видання FT. Щоб розхитати українського політика, вони загравали з Москвою та звинувачували Україну.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс могли навмисного провокувати на сварку президента України Володимира Зеленського. При цьому вони сподівались погіршити позицію українського політика перед укладанням угоди про корисні копалини. Про те, що відбулось у Білому домі, написав оглядач The Financial Times Бен Холл.

Оглядач зауважив, що сварка в Овальному кабінеті між Зеленським, Трампом та Венсом має сподобатись президенту РФ Володимиру Путіну і в Кремлі зараз "задоволені". Бен Холл пояснив, що угода мала б закріпити інтерес США до України та полегшити відносини між політиками, які й раніше були напруженими. Натомість спостерігачі побачили "приголомшливе видовище", через яке у Кремлі "потирають руки від задоволення". У статті є припущення, що Трамп та Венс були готові спровокувати Зеленського, оскільки вибивали його з рівноваги протягом минулих двох тижнів. Деякі з таких кроків — це "загравання" з Москвою та слова про те, що це Україна спровокувала війну, ідеться у статті FT.

"Неважко уявити, що Венс і Трамп прагнули конфлікту з українським лідером, щоб поставити його у ще слабшу позицію в майбутніх переговорах. Можливо, це була заздалегідь спланована пастка", — написав Бен Холл.

На завершення оглядач опублікував останні слова Трампа про телешоу, і додав, що "для України це безмежно серйозніше, ніж просто шоу".

"Я думаю, ми побачили достатньо. Це буде чудове телешоу, скажу вам", — навів журналіст слова президента США в кінці зустрічі з Зеленським.

Зустріч Зеленського і Трампа — що сталось у Білому домі

Зазначимо, 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому, щоб домовитись про укладання угоди про корисні копалини. Перед тим, як почати розмову, Трамп привів його у Овальний кабінет та дозволив журналістам поставити кілька запитань. За кілька хвилин почалась суперечка між Зеленським, з одного боку, та Трампом і Венсом, з іншого. Американці звинувачували українського президента у невдячності, у підігруванні демократам, у сприянні третій світовій війні. Натомість Зеленський говорив про гарантії безпеки для України й про не здатність РФ дотримуватись домовленостей, які завжди порушуються.

Нагадуємо, о 20:00 28 лютого медіа повідомили, що Володимир Зеленський їде з Білого дому, а Трамп у соцмережі написав, що угоди не буде. Фокус опублікував реакцію світових лідерів та росіян на подію у Білому домі.