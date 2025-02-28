"Повинні поважати": перші реакції політиків на сварку Зеленського і Трампа (скріншоти)

Європейські лідери підтримали президента Володимира Зеленського після подій у Білому домі. Тим часом критика пролунала від представників США та РФ.

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Після суперечки між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським з'явились реакція політичних діячів. Американський мільярдер та новий співробітник адміністрації Білого дому Ілон Маск розкритикував Зеленського, а президент Франції Емманюель Макрон висловився в іншому тоні. Фокус зібрав реакції на подію у Білому домі.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Зеленський знищив себе в очах американців. На подію також відреагував міністр економіки США Скотт Бессент. Посадовець подякував Трампу за "захист інтересів США".

Зустріч Зеленського і Трампа - реакція Маска Фото: Скриншот Зустріч Зеленського і Трампа - реакція Бессента Фото: Скриншот

Заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв порадів подіям у Білому домі. При цьому він погрожував третьою світовою війною, говорив про "свинарник", "клоунаду", "запотиличники".

Зустріч Зеленського і Трампа - реакція Медведєва Фото: Скриншот

Прем'єр-міністр Польща Дональд Туск підтвердив, що Україна після суперечки у Білому домі не залишиться одна.

Зустріч Зеленського і Трампа - реакція Туска

Президент Франції Макрон заявив у коментарі медіа, що політикам слід поважати країни, які з перших днів протистоять країні-агресору.

Зустріч Зеленського і Трампа - реакція Макрона Фото: Скриншот

Президент Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна і далі продовжить підтримувати Україну.

Зустріч Зеленського і Трампа - реакція Педро Санчеса Фото: Скриншот

Зустріч Зеленського і Трампа — деталі

Зазначимо, 28 лютого відбулась зустріч між Зеленським і Трампом, за підсумками якої США та Україна мали укласти угоди про контроль американців над українськими корисними копалинами. У перші хвилини прибуття президента України Трамп привітав його на порозі Білого дому та провів у Овальний кабінет. Після цього пролунали кілька запитань від преси.

Згодом почалась суперечка між Зеленським, Трампом та Джей Ді Венсом. Американські політики звинувачували українського президента у невдячності, у нерозумінні загрози третьої світової війни та неможливості боротьби з РФ. При цьому український політик пояснював співрозмовникам, що не можна покладатися на домовленість із президентом РФ Володимиром Путіним. Також він запрошував голову Білого дому до України: подивитися на готовність українців до боротьби.

Нагадуємо, українці опублікували серію жартівливих дописів після сварки політиків. Тим часом Трамп написав у соцмережі, що угоду про мінерали не підписали.