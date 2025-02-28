Зеленський достроково залишає Білий дім, — ЗМІ

За інформацією журналістів, спершу їх зібрали у пресрумі, де мали підписати договір про рідкісноземельні метали. Але потім з'явилася інформація, що Зеленський достроково покидає Білий дім.

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Президент України Володимир Зеленський поїхав з Білого дому після півгодинної закритої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Журналісти показали, як український політик вийшов в резиденції американського президента, сів у лімузин та поїхав. Про події в Білому домі розповіла Телевізійна служба новин (ТСН).

Кореспондентка ТСН, яка перебуває у Вашингтоні, повідомила, що скасували вихід до преси Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Журналістів вивели зі Східної зали, у якій мали підписувати угоду про мінерали. Очікували, що на ґанку з'явиться український президент і, ймовірно, прокоментує подію.

О 20:40 Зеленський вийшов з під'їзду Білого дому та поїхав, нічого не сказавши журналістам. На момент публікації не зрозуміло, чи відбудуться інші зустрічі, заплановані на 28 лютого.

Згодом з'явилась інформація, що відповідно до плану відбудеться інтерв'ю телеканалу Fox News. Початок розмови — о 1 год. 1 березня.

Зустріч Зеленського і Трампа — деталі

Зазначимо, Фокус вів текстову трансляцію візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Президент США Дональд Трамп зустрів українського політика та провів його у Овальний кабінет. Після цього відбулась коротка розмова з пресою, під час якої журналісти запитували про можливість завершення війни, дії американців в Європі та можливість продовження військової допомоги Україні.

У якийсь момент між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом почалась суперечка. Президент України згадав про гарантії безпеки і про те, що президент РФ Володимир Путін порушує угоди, які раніше укладав з українцями. Після цього американські політики почали говорити відсутність вдячності, загрозу третьої світової війни, відсутність сил для подальшої боротьби тощо.

Після сутички політиків українці опублікували серію мемів — жартівливих реакцій на подію у Вашингтоні. На картинках — висміювання сварки, в якій брали участь лідери двох країн.

Нагадуємо, народна депутатка Мар'яна Безугла 19 лютого відреагувала на заяви Дональда Трампа на війну в Україні.