"За кораблем": Безугла не підтримала заяви Трампа про війну в Україні, деталі

Президент США Дональд Трамп мав би піти "за російським кораблем", заявила нардепка Мар'яна Безугла. Політикиня не уточнила, які тези в його виступі викликали таку реакцію.

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Народна депутатка "Слуг народу" Мар'яна Безугла відреагувала на виступ президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, у якому він, серед іншого, звинуватив українців у початку війни. Політикиня згадала мем про російський корабель, який після побажання бійця Сил оборони пішов на дно Чорного моря. Оцінку заяви Трампа нардепка опублікувала у Telegram-каналі.

Допис Безуглої з'явився у мережі близько 2 год. 19 лютого, через чотири години після виступу американського президента. Вона запропонувала Трампу "піти за російським кораблем". Що саме у його виступі викликало таку реакцію, політикиня не деталізувала. При цьому нардепка зауважила, що має право на таке висловлювання, оскільки навчилась свободі слова в американців.

"Вибачте, змушена запропонувати пану Президенту США піти за російським кораблем", — написала Безугла.

Заяви Трампа - реакція Мар'яни Безуглої Фото: Скриншот

Заяви Трампа — виступ про війну, Зеленського та перемовини

Зазначимо, увечері 18 лютого Дональд Трамп виступив у резиденції у Флориді та озвучив підсумки зустрічі делегацій США та РФ в Саудівській Аравії. На думку Трампа, РФ намагається завершити війну, а Україна ні. Крім того, американський президент не підтвердив, чи буде Україна отримувати військову допомогу США. На його думку, всю допомогу розікрали. Також президент США звинуватив українців у початку війни, оскільки їхня неправильна поведінка начебто спровокувала президента РФ Володимира Путіна. Він переповів слова росіян про те, що вони б'ють по Україні не на повну силу, а могли б і сильніше. Також політик заявив, що президент Володимир Зеленський нелегітимний, має 4% підтримки населення і тому обов'язково слід провести вибори.

На сторінці МЗС України в соцмережі X у відповідь на заяву Трампа з'явився допис про російські злочини. За підрахунками українського уряду, РФ вчинила 156 712 злочинів проти українців.

Нагадуємо, 18 лютого Володимир Зеленський попередив світову спільноту, що російсько-українська війна може перетворитись на другий Афганістан. Крім того, український президент висловився щодо ультиматумів РФ і перемовин в Ер-Ріяді.