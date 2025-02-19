США допускають зняття санкцій з РФ: Рубіо уточнив, коли це можливо, — Bloomberg

Європейських лідерів занепокоїли заяви держсекретаря США Марко Рубіо про можливість скасування економічних обмежень проти РФ на тлі прагнення Дональда Трампа до якнайшвидшого завершення війни.

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Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів у Саудівській Аравії з російською делегацією допустив зняття деяких економічних санкцій з РФ після завершення війни в Україні. Ця заява викликала занепокоєння в європейських лідерів, та Рубіо запевнив, що санкції не будуть скасовані до підписання мирної угоди, пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За інформацією неназваних обізнаних із ситуацією джерел видання, 18 лютого Марко Рубіо сказав європейським колегам, що санкції проти РФ зберігатимуться попри заяву президента Дональда Трампа про ймовірну зустріч із російським президентом Володимиром Путіним до кінця лютого.

Занепокоєння викликає те, що Трамп може "шукати економічні можливості" домовитися з Росією, щоб якнайшвидше завершити війну, сказала Андреа Кендалл-Тейлор, колишня високопоставлена співробітниця розвідки, яка зараз є директоркою Програми трансатлантичної безпеки в Центрі нової американської безпеки.

Журналісти зазначають, що постійне посилення санкції проти РФ, від її центрального банку до великих енергетичних компаній і високопосадовців, були основою протистояння кремлівському режиму з боку західних союзників. Рішення про дострокове скасування обмежень може перекреслити зусилля, докладені до позбавлення Москви грошей на фінансування війни.

Представник Держдепартаменту відмовився дати виданню коментар з цього питання. У звіті Держдепартаменту про розмову Рубіо з європейськими союзниками про санкції не згадується, проте зазначається, що США і РФ "погодилися залишатися в тісному контакті, оскільки працюють над досягненням остаточного припинення конфлікту в Україні".

"Росіяни, безсумнівно, вимагатимуть скасування всіх санкцій у рамках припинення вогню", — сказав журналістам Деніел Фрід, колишній високопосадовець із санкцій США.

За його словами, такий крок був би нерозсудливим з боку адміністрації Трампа, бо після того, як санкції буде скасовано, росіяни не дотримаються режиму припинення вогню.

"І відколи росіяни дотримуються якихось умов щодо будь-чого в Україні?" — зауважив Деніел Фрід.

Нагадаємо, 18 лютого під час зустрічі в Ер-Ріяді міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо домовилися про створення переговорних груп щодо війни в Україні.

Фокус 18 лютого зібрав головні заяви, які прозвучали під час переговорів РФ і США в Саудівській Аравії.