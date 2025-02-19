США допускают снятие санкций с РФ: Рубио уточнил, когда это возможно, — Bloomberg

Европейских лидеров обеспокоили заявления госсекретаря США Марко Рубио о возможности отмены экономических ограничений против РФ на фоне стремления Дональда Трампа к скорейшему завершению войны.

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Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Саудовской Аравии с российской делегацией допустил снятие некоторых экономических санкций с РФ после завершения войны в Украине. Это заявление вызвало беспокойство у европейских лидеров, но Рубио заверил, что санкции не будут отменены до подписания мирного соглашения, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации неназванных знакомых с ситуацией источников издания, 18 февраля Марко Рубио сказал европейским коллегам, что санкции против РФ будут сохраняться, несмотря на заявление президента Дональда Трампа о возможной встрече с российским президентом Владимиром Путиным до конца февраля.

Беспокойство вызывает то, что Трамп может "искать экономические возможности" договориться с Россией, чтобы как можно быстрее завершить войну, сказала Андреа Кендалл-Тейлор, бывшая высокопоставленная сотрудница разведки, которая сейчас является директором Программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности.

Журналисты отмечают, что постоянное ужесточение санкций против РФ, от ее центрального банка до крупных энергетических компаний и высокопоставленных чиновников, были основой противостояния кремлевскому режиму со стороны западных союзников. Решение о досрочной отмене ограничений может перечеркнуть усилия, приложенные к лишению Москвы денег на финансирование войны.

Представитель Госдепартамента отказался дать изданию комментарий по этому вопросу. В отчете Госдепартамента о разговоре Рубио с европейскими союзниками о санкциях не упоминается, однако отмечается, что США и РФ "согласились оставаться в тесном контакте, поскольку работают над достижением окончательного прекращения конфликта в Украине".

"Россияне, несомненно, будут требовать отмены всех санкций в рамках прекращения огня", — сказал журналистам Дэниел Фрид, бывший высокопоставленный чиновник по санкциям США.

По его словам, такой шаг был бы неблагоразумным со стороны администрации Трампа, потому что после того, как санкции будут отменены, россияне не станут придерживаться режима прекращения огня.

"И с каких пор россияне придерживаются каких-то условий относительно чего-либо в Украине?" — отметил Дэниел Фрид.

Напомним, 18 февраля во время встречи в Эр-Рияде министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились о создании переговорных групп по войне в Украине.

Фокус 18 февраля собрал главные заявления, которые прозвучали во время переговоров РФ и США в Саудовской Аравии.