Дональд Трамп анонсировал личную встречу с Владимиром Путиным: что известно

Президент США сообщил о том, что вскоре готовится встретиться с Владимиром Путиным. По его мнению, Россия "хочет завершить войну", потому что "ее военные там гибнут тысячами каждую неделю".

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп может встретиться с главой России Владимиром Путиным уже до конца февраля. Трамп сообщил также о том, что эту войну "можно было завершить еще три года назад", а также отметил, что гибель украинских и российских военных на фронте является "бессмысленной". Об этом президент США говорил в ночь с 18 на 19 февраля во время пресс-конференции в собственной резиденции, расположенной в Мар-а-Лаго.

"Я могу встретиться с Путиным до конца месяца", — отметил Трамп.

В то же время глава США не сообщает конкретно, о чем будет разговаривать с Владимиром Путиным, однако, судя по его словам, планирует обсудить именно завершение российско-украинской войны. Также Дональд Трамп не отметил, где именно может произойти событие.

"Россия хочет остановить эту дикость", — утверждает Трамп.

Также во время разговора с журналистами президент США отметил, что войну можно было завершить еще три года назад. Он считает, что именно тогда можно было сесть за стол переговоров и договориться о мире или перемирии. К слову, именно перемирие между Кремлем и Украиной Дональд Трамп считает неплохим решением.

"Перемирие — это тоже вариант", — добавил президент США.

Отметим, что ранее стало известно о том, что США и Россия выступали против того, чтобы Украина участвовала в их встрече, которая состоялась в Саудовской Аравии. Сама встреча американской и российской делегаций состоялась 18 февраля и длилась около четырех часов. По итогам переговоров, российская сторона сообщила о том, что разговор прошел "неплохо".

Ранее также Фокус узнавал о том, что Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Представитель российского президента Песков заявлял, что это должно обсуждаться при "возможности обжалования легитимности Зеленского". Об этом стало известно 18 февраля.

Такие заявления звучат на фоне предыдущей риторики России, которая считает Владимира Зеленского "нелегитимным" президентом. Так, еще 28 января Владимир Путин заявлял о том, что Зеленский не может отменить собственный запрет на проведение переговоров между Украиной и Россией. Также ранее глава РФ озвучивал ряд условий, при которых может состояться встреча с украинским президентом.