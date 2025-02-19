Дональд Трамп анонсував особисту зустріч із Володимиром Путіним: що відомо

Президент США повідомив про те, що невдовзі готується зустрітися із Володимиром Путіним. На його думку, Росія "хоче завершити війну", бо "її військові там гинуть тисячами щотижня".

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Новообраний президент США Дональд Трамп може зустрітися із очільником Росії Володимиром Путіним вже до кінця лютого. Трамп повідомив також про те, що цю війну "можна було завершити ще три роки" тому, а також зазначив, що загибель українських та російських військових на фронті є "безглуздям". Про це президент США говорив уночі з 18 на 19 лютого під час пресконференції у власній резиденції, що розташована у Мар-а-Лаго.

"Я можу зустрітися з Путіним до кінця місяця", — зазначив Трамп.

Водночас очільник США не повідомляє конкретно, про що буде розмовляти із Володимиром Путіним, однак, судячи із його слів, планує обговорити саме завершення російсько-української війни. Також Дональд Трамп не зазначив, де саме може відбутися подія.

"Росія хоче зупинити цю дикість", — стверджує Трамп.

Також під час розмови із журналістами президент США зазначив, що війну можна було завершити ще три роки тому. Він вважає, що саме тоді можна було сісти за стіл переговорів та домовитися про мир або ж перемир'я. До слова, саме перемир'я між Кремлем та Україною Дональд Трамп вважає непоганим рішенням.

"Перемир'я – це теж варіант", — додав президент США.

Зазначимо, що раніше стало відомо про те, що США та Росія виступали проти того, аби Україна брала участь у їхній зустрічі, що відбулася у Саудівській Аравії. Сама зустріч американської та російської делегацій відбулася 18 лютого і тривала близько чотирьох годин. За підсумками перемовин, російська сторона повідомила про те, що розмова пройшла "непогано".

Раніше також Фокус дізнавався про те, що Путін може зустрітися із Володимиром Зеленським. Речник російського президента Пєсков заявляв, що це має обговорюватися за "можливості оскарження легітимності Зеленського". Про це стало відомо 18 лютого.

Такі заяви лунають на тлі попередньої риторики Росії, яка вважає Володимира Зеленського "нелегітимним" президентом. Так, ще 28 січня Володимир Путін заявляв про те, що Зеленський не може скасувати власну заборону на проведення переговорів між Україною та Росією. Також раніше очільник РФ озвучував низку умов, за яких може відбутися зустріч із українським президентом.