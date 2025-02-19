"Зеленського підтримує 4% українців", "РФ атакує Україну лише на 20%": головне із виступу Трампа

На думку Трампа, Володимира Зеленського підтримує лише 4% громадян, а Київ та інші міста Росія атакує не так, як насправді могла би: він вважає, що якби РФ хотіла, то зруйнувала би українську столицю повністю. Свого попередника Байдена він назвав "некомпетентним".

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Новообраний президент США Дональд Трамп під час своєї великої пресконференції зробив акцент на Україні: говорив про Володимира Зеленського та вибори, а також про російські атаки та плани, зокрема щодо руйнування столиці. Не обійшлося і без згадок про гроші, які надала Америка для підтримки держави: очільник США вважає, що український президент "і сам не знає, куди поділася половина коштів". Про це та інше він говорив під час зустрічі із журналістами у своїй резиденції у Мар-а-Лаго уночі з 18 на 19 лютого.

Фокус зібрав головні заяви політика під час пресконференції.

"Росія хоче завершити війну"

За словами Дональда Трампа, РФ не хоче, аби смерті продовжувалися, і має на меті завершити бойові дії.

"Росія хоче зупинити цю дикість, яка там відбувається, її військовослужбовці гинуть тисячами щотижня", — так повідомив президент США.

Він назвав гибель українських та російських військових "безглуздям" та зазначив, що "це можна було завершити ще три роки тому".

"У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів", — зазначив він.

"Зеленський за рейтингом схвалення вже впав до 4%" і Україні "потрібні вибори"

Дональд Трамп вважає, що настала ситуація, коли у лідера держави рейтинг підтримки серед громадян впав до 4%. За його словами, через тривалий воєнний стан український народ може вирішити, що "давно не було виборів", і вимагати їх проведення невдовзі.

"Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це об'єктивна ситуація", — зазначив Трамп.

Водночас президент США не повідомив про те, звідки він взяв такі статистичні дані.

Трамп готовий розглянути відправлення миротворців до України

Президент США допускає розміщення миротворчого контингенту із інших країн в Україні для забезпечення миру та стримування росіян. Однак він не має на увазі американських військових.

"Ми не будемо там розміщувати військових, але їхні військові нехай будуть, я не проти", — повідомив Трамп.

За його словами, найголовніше, аби "був мир", або ж "перемир'я".

"Перемир'я – це теж варіант", — зазначив очільник США.

Росія не хоче руйнувати Київ: "якби вони хотіли, то зробили б це"

Дональд Трамп вважає, що Росія атакує українські міста навіть не наполовину своїх бойових можливостей. Річ у тому, що росіяни не хочуть руйнувати Україну і зокрема Київ, вважає президент США.

"Росія здатна дуже швидко знищити українські міста на 100%, включно з Києвом", — зазначив він.

При цьому додав, що РФ атакує Україну тільки на 20%.

"Я ніколи не бачив жодного звіту", — Трамп про фінансову допомогу Україні від США

Не обійшлося під час пресконференції і згадок про кошти, які США надали Україні для підтримки під час повномасштабного вторгнення. Він думає, що Володимир Зеленський і сам не знає, "куди поділася половина коштів".

"Президент Зеленський минулого тижня заявив, що не отримав і половини коштів, які США передали Україні", — зазначив Трамп.

Також він додав, що ніколи не бачив на власні очі жодних звітів про те, куди ці кошти Україна спрямовує.

"Де всі ці гроші? Куди вони йдуть?", — запитує очільник США.

Не забув Дональд Трамп при цьому і дорікнути Європі: мовляв, "на них ця війна має більший вплив", але європейські лідери надали лише близько 100 мільярдів Україні.

"Нас відділяє океан, а їх — ні", — сказав Трамп.

"США — дуже корумпована країна", а Байден — "некомпетентний"

Під час пресконференції Трамп також не забув згадати про свою державу, звинувативши США у тому, що вони дуже корумповані.

Згадав Дональд Трамп і про свого попередника Джо Байдена, якого назвав "некомпетентним" та звинуватив у тому, що той робив "безглузді заяви", які лише сприяли продовженню війни в Україні.

"Його керівництво дозволило війні продовжуватися", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що європейські лідери не хочуть, щоб Україна сідала за стіл переговорів, доки не буде мирної угоди. Про це Фокус дізнавався 18 лютого.

Також президент Франції Макрон заявляв про те, що Україну можуть чекати нові Мінські угоди, якщо не буде ефективних рішень. Таку думку він озвучив 18 лютого.