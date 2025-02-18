У ЄС не хочуть, щоб Україна погоджувалася на припинення вогню, доки не буде мирної угоди, — Reuters

Президенти кількох країн ЄС спільно із представниками НАТО запевнили Україну у наданні гарантій безпеки, водночас наголосивши, щоб без укладення мирної угоди бойові дії не припинялися. Вони вважають це "небезпечним".

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На екстреному саміті у Парижі, ініційованому президентом Франції Емманюелем Макроном, зібралися представники Великої Британії, кількох країн Європейського Союзу та НАТО, які говорили про забезпечення миру у Європі та допомогу Україні у завершенні війни. Також під час зустрічі вони обговорили питання гарантій безпеки, які були б надійними та забезпечували Україні мирне небо у майбутньому. За підсумками цієї зустрічі, політики дійшли до думки про те, що Україна не повинна погоджуватися на припинення вогню, поки не буде мирної угоди. Про це повідомило видання Reuters 18 лютого.

"Група європейських лідерів погодилася на зустрічі у Парижі в понеділок, що готова надати Україні гарантії безпеки, але було б небезпечно укласти перемир'я без мирної угоди", — йдеться у повідомленні.

Європейські лідери вважають, що Україна повинна спершу укласти мирну угоду, яка буде забезпечувати стійкий мир у майбутньому. Вони побоюються, що без такого документа над Україною та Європою у подальші роки знову може нависнути загроза із боку Росії.

Водночас вони запевнили Україну, що готові надати гарантії безпеки для держави. Не виключено, що йдеться і про розміщення миротворчих військ із інших країн задля забезпечення миру та стримування військ Росії.

"Ми готові надати гарантії безпеки, модальності, які будуть розглянуті з кожною стороною, залежно від рівня американської підтримки", — повідомив один із представників ЄС за підсумками розмови у Парижі.

Зазначимо, що термінова зустріч лідерів Європейського Союзу та представників НАТО була скликана на тлі новин про двосторонні мирні переговори з Росією, які відбудуться без європейських союзників і України.

Невдовзі після зустрічі у Парижі Макрон створив допис у своїй соцмережі Х, де повідомив про те, що Україну можуть чекати чергові Мінські угоди, якщо Європа спільно не забезпечить стійку та надійну підтримку у гарантуванні миру. Про це Фокус повідомляв уночі 18 лютого.

Також раніше стало відомо про те, що у ході зустрічі європейські лідери хочуть обговорити вступ України до НАТО. Про це Фокус дізнавався 17 лютого.