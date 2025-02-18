В ЕС не хотят, чтобы Украина соглашалась на прекращение огня, пока не будет мирного соглашения, — Reuters

Президенты нескольких стран ЕС совместно с представителями НАТО заверили Украину в предоставлении гарантий безопасности, одновременно подчеркнув, чтобы без заключения мирного соглашения боевые действия не прекращались. Они считают это "опасным".

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На экстренном саммите в Париже, инициированном президентом Франции Эмманюэлем Макроном, собрались представители Великобритании, нескольких стран Европейского Союза и НАТО, которые говорили об обеспечении мира в Европе и помощи Украине в завершении войны. Также во время встречи они обсудили вопросы гарантий безопасности, которые были бы надежными и обеспечивали Украине мирное небо в будущем. По итогам этой встречи, политики пришли к мнению о том, что Украина не должна соглашаться на прекращение огня, пока не будет мирного соглашения. Об этом сообщило издание Reuters 18 февраля.

"Группа европейских лидеров согласилась на встрече в Париже в понедельник, что готова предоставить Украине гарантии безопасности, но было бы опасно заключить перемирие без мирного соглашения", — говорится в сообщении.

Европейские лидеры считают, что Украина должна сначала заключить мирное соглашение, которое будет обеспечивать устойчивый мир в будущем. Они опасаются, что без такого документа над Украиной и Европой в последующие годы снова может нависнуть угроза со стороны России.

В то же время они заверили Украину, что готовы предоставить гарантии безопасности для государства. Не исключено, что речь идет и о размещении миротворческих войск из других стран для обеспечения мира и сдерживания войск России.

"Мы готовы предоставить гарантии безопасности, модальности, которые будут рассмотрены с каждой стороной, в зависимости от уровня американской поддержки", — сообщил один из представителей ЕС по итогам разговора в Париже.

Отметим, что срочная встреча лидеров Европейского Союза и представителей НАТО была созвана на фоне новостей о двусторонних мирных переговорах с Россией, которые состоятся без европейских союзников и Украины.

Вскоре после встречи в Париже Макрон создал сообщение в своей соцсети Х, где сообщил о том, что Украину могут ждать очередные Минские соглашения, если Европа совместно не обеспечит устойчивую и надежную поддержку в обеспечении мира. Об этом Фокус сообщал ночью 18 февраля.

Также ранее стало известно о том, что в ходе встречи европейские лидеры хотят обсудить вступление Украины в НАТО. Об этом Фокус узнавал 17 февраля.