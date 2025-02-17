Макрон скликає екстрений саміт у Парижі: коли розпочнеться зустріч європейських лідерів

За даними ЗМІ, зустріч європейських лідерів має "неформальний характер". Серед пріоритетних питань екстреного саміту — автоматичний вступ України до НАТО.

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Президент Франції Емманюель Макрон скликає екстрений саміт. Лідери країн Європи в Парижі 17 лютого обговорять ситуацію в Україні та європейську безпеку, повідомляє французька газета Le Figaro.

Глави урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії зберуться на тлі напруженості через дипломатичні кроки президента США Дональда Трампа щодо Росії.

У Єлисейському палаці уточнили, що саміт у Парижі має "неформальний характер". Крім глав урядів його відвідають голова Європейської ради Антоніу Кошта, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Їхня робота могла б бути розширена в інших форматах з метою об'єднання всіх партнерів, зацікавлених у мирі та безпеці в Європі", — уточнили в головуванні Франції.

Під час саміту в Парижі можуть обговорити автоматичний вступ України до НАТО, про що не раз говорили американські сенатори. Екстрений саміт у Парижі відбудеться в Єлисейському палаці в другій половині 17 лютого.

Глава французької дипломатії Жан-Ноель Барро тим часом наполягає на тому, щоб лідери країн Європи так чи інакше брали участь у дискусіях щодо завершення війни в Україні та забезпечення європейської безпеки.

"Ми давно зрозуміли, що вести діалог із Росією марно. Я думаю, Штати швидко зрозуміють, що тільки тиск змусить президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів", — сказав глава МЗС Франції.

Франція і Велика Британія активно обговорювали можливість відправки військових в Україну як миротворців. Макрон підтримав ідею і говорив про неї з Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

На думку Зеленського, Володимир Путін не хоче брати участь у Саміті миру. Захід має посилити Україну перед будь-якими переговорами з Росією.