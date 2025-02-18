"Є ризик, що це припинення вогню закінчиться, як Мінські угоди", — Макрон

Президент Франції висловив занепокоєння: на його думку, без надійних гарантій безпеки для України припинення вогню може бути нетривалим і нагадувати Мінські угоди. Також він анонсував нові важливі дії для України найближчими днями.

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Припинення російської агресії має супроводжуватися надійними безпековими гарантіями для України, переконаний президент Франції Емманюель Макрон. Він заявив, що європейці та американці разом з українцями зараз мають спільно та посилено над цим працювати, аби досягнути безпеки та стійкого миру, інакше перемовини з росіянами можуть бути зовсім нетривалими. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х уночі 18 лютого.

Він заявив, що європейські лідери прагнуть міцного та тривалого миру в Україні.

"Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними та надійними гарантіями безпеки для українців. Інакше є ризик, що це припинення вогню закінчиться, як Мінські угоди", — написав президент Франції.

Водночас він висловив переконання у тому, що зараз Європа повинна інвестувати більше та краще у свою безпеку й оборону. Разом із тим, Макрон анонсував нові важливі дискусії "у найближчі дні".

"Триватиме робота на основі пропозицій Єврокомісії як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестування в нашу оборону… Я продовжу ці дискусії найближчими днями".

Президент Франції також зазначив, що європейці "прагнуть прискорити" реалізацію свого порядку денного, який стосується передусім безпеки та збереження суверенітету.

"Рішення, дії, злагодженість. Швидко", — написав Макрон.

Також стало відомо уночі 18 лютого про те, що президент України Володимир Зеленський поспілкувався із Емманюелем Макроном. Очільники держав обговорювали глобальну ситуацію та безпекові гарантії для України зокрема. Згодом про подробиці розмови президент України повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Домовились, що будемо в постійному контакті. Вирішуються важливі речі", – написав він.

Скріншот | Допис президента

Нагадаємо, раніше закордонні ЗМІ повідомили про те, що Макрон скликає терміновий саміт у Парижі, аби зібрати європейських лідерів щодо продумання плану дій після заяв Дональда Трампа. Про це Фокус дізнався 16 лютого.

Також невдовзі стало відомо про інші подробиці зустрічі європейських лідерів. Зокрема повідомили про те, що пріоритетним буде питання вступу України до НАТО. Про це Фокус писав 17 лютого.