"Розвідка боєм": Макрон скликає терміновий саміт в Парижі, щоб обговорити дії Трампа, — ЗМІ

За даними журналістів зустріч має відбутись у понеділок, 17 лютого. Хто саме на ній буде присутній наразі невідомо.

Related video

Президент Франції Емманюель Макрон скликає терміновий саміт у Парижі, на якому повинні зібратись європейські лідери, щоб обговорити подальші дії після останніх заяв президента США Дональда Трампа. Про це пише Politico з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на Мюнхенській безпековій конференції.

"Я дуже радий, що президент Макрон викликав наших лідерів до Парижа", — сказав Сікорський, додавши, що він очікує, що європейські лідери обговорять "дуже серйозно" виклики, які кидає президент США Дональд Трамп.

"У президента Трампа є метод роботи, який росіяни називають "розвідка боєм" — ти штовхаєш і дивишся, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію. … І ми повинні реагувати", — підкреслив Сікорський.

Джерела Politico зазначили, що зустріч відбудеться у понеділок 17 лютого.

Наразі невідомо, які саме європейські лідери будуть на екстреній зустрічі — всі лідери ЄС чи якась окрема невелика група.

Водночас Сікорський повідомив, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїде в понеділок на запрошення Макрона на зустріч.

Нагадаємо, 15 лютого спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог розкрив пріоритети Трампа у мирних переговорах.

14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США можуть силою примусити Москву до угоди щодо України.