"Розвідка боєм": Макрон скликає терміновий саміт в Парижі, щоб обговорити дії Трампа, — ЗМІ
За даними журналістів зустріч має відбутись у понеділок, 17 лютого. Хто саме на ній буде присутній наразі невідомо.
Президент Франції Емманюель Макрон скликає терміновий саміт у Парижі, на якому повинні зібратись європейські лідери, щоб обговорити подальші дії після останніх заяв президента США Дональда Трампа. Про це пише Politico з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на Мюнхенській безпековій конференції.
"Я дуже радий, що президент Макрон викликав наших лідерів до Парижа", — сказав Сікорський, додавши, що він очікує, що європейські лідери обговорять "дуже серйозно" виклики, які кидає президент США Дональд Трамп.
"У президента Трампа є метод роботи, який росіяни називають "розвідка боєм" — ти штовхаєш і дивишся, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію. … І ми повинні реагувати", — підкреслив Сікорський.
Джерела Politico зазначили, що зустріч відбудеться у понеділок 17 лютого.
Наразі невідомо, які саме європейські лідери будуть на екстреній зустрічі — всі лідери ЄС чи якась окрема невелика група.
Водночас Сікорський повідомив, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїде в понеділок на запрошення Макрона на зустріч.
Нагадаємо, 15 лютого спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог розкрив пріоритети Трампа у мирних переговорах.
14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США можуть силою примусити Москву до угоди щодо України.