180 днів на те, "щоб все склалося": Келлог розкрив пріоритети Трампа у мирних переговорах

Спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав розмову з президентом Росії Володимиром Путіним "важливим рішенням". Він наголосив, що нині йдеться про глобальну війну і "треба зупинити вбивства".

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Адміністрація Дональда Трампа прагне досягти стабільного миру в Україні, і досягне старту переговорів за пів року. Про це під час 8-го Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки сказав спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

"Питання основне, коли це закінчитися? Через рік, наприклад, на Мюнхенській конференції у 2026 році, ми кажемо, що ще рік буде йти. Ні, ми говоримо про те, що це має бути швидше", — заявив він.

З його слів, потрібно розуміти, що у контексті мирних переговорів є два окремі напрямки — український та російський.

"Я публічно беру 180 днів, починаю назад відраховувати, щоб усі сторони були залучені й ми таким чином могли все сепарувати, щоб все склалося. Щоб це було стало, довготривало, забезпечило суверенітет України. І щоб, коли це вже зупиниться, воно ніколи знову не почалося", — підкреслив Келлог.

Він повідомив, що наступного тижня планує візит в Україну. Спецпредставник пояснив, що Трамп понад два роки не говорив з лідером РФ Володимиром Путіним, а так нічого не досягти, тому його телефонний дзвінок був "важливим рішенням".

"Ми не збираємося нікого виключати. Ні Україну, ні Росію, але це не означає, що ми виключаємо союзників", — зауважив він.

Келлог пояснив, що за чотири роки ситуація у світі сильно змінилася. Такі країни, як Росія, КНДР й Іран, об’єдналися, в Україні воюють північнокорейські солдати.

Зі слів американського чиновника, Вашингтон цікавиться думкою союзників, бо дуже часто суб’єктивно бачить певні речі. Він наголосив на важливості колективного бачення, про яке Трамп отримує інформацію та ухвалює рішення.

"Наша філософія — не продовжувати цю війну до смерті останнього українця. Нам треба зупинити вбивства, війну. Але мир має бути розумним, тобто суверенність залишиться", — заявив спецпредставник.

Він нагадав, що Трамп наголошував на важливості суверенітету, і розкритикував експрезидента США Джо Байдена за те, що він три роки не говорив з Путіним.

"Це не буде "Мінськ-2", це буде стабільний довгостроковий мир", — запевнив Келлог.

Він пояснив, що успіх визначатимуть не припинення вогню та укладена мирна угода, а те, якою буде реакція на перше ж порушення перемир’я. Зі слів політика, спочатку потрібно зупинити кров, як і в медицині. Трамп отримав війну "в спадок", і хоче зупинити її назавжди. Він прагне, щоб Україна була безпечною і захищеною.

"Ми у світі на рівні насильства Другої світової війни. Це насильство на рівні держав", — підкреслив спецпредставник.

Він додав, що нині будуються альянси з Китаєм, КНДР, Іраном. США дивляться на це стратегічно. Келлог запевнив, що йдеться про глобальну війну.

Нагадаємо, Фокус зібрав ключові тези президента Володимира Зеленського з Мюнхенської конференції з питань безпеки. Зокрема, він повідомив, що у 2025 році РФ планує створити 15 нових дивізій чисельністю у 150 тисяч осіб.

Міністр оборони США Піт Гегсет 14 лютого заявив, що президент РФ Володимир Путін збирається оголосити "перемогу" в Україні незалежно від реальних обставин.