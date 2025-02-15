180 дней на то, "чтобы все сложилось": Келлог раскрыл приоритеты Трампа в мирных переговорах

Спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал разговор с президентом России Владимиром Путиным "важным решением". Он подчеркнул, что сейчас речь идет о глобальной войне и "надо остановить убийства".

Related video

Администрация Дональда Трампа стремится достичь стабильного мира в Украине, и достигнет старта переговоров за полгода. Об этом во время 8-го Украинского ланча по случаю Мюнхенской конференции по безопасности сказал специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

"Вопрос основной, когда это закончиться? Через год, например, на Мюнхенской конференции в 2026 году, мы говорим, что еще год будет идти. Нет, мы говорим о том, что это должно быть быстрее", — заявил он.

По его словам, нужно понимать, что в контексте мирных переговоров есть два отдельных направления — украинское и российское.

"Я публично беру 180 дней, начинаю назад отсчитывать, чтобы все стороны были привлечены и мы таким образом могли все сепарировать, чтобы все сложилось. Чтобы это было стало, долговременно, обеспечило суверенитет Украины. И чтобы, когда это уже остановится, оно никогда снова не началось", — подчеркнул Келлог.

Он сообщил, что на следующей неделе планирует визит в Украину. Спецпредставитель объяснил, что Трамп более двух лет не говорил с лидером РФ Владимиром Путиным, а так ничего не достичь, поэтому его телефонный звонок был "важным решением".

"Мы не собираемся никого исключать. Ни Украину, ни Россию, но это не означает, что мы исключаем союзников", — отметил он.

Кэллог объяснил, что за четыре года ситуация в мире сильно изменилась. Такие страны, как Россия, КНДР и Иран, объединились, в Украине воюют северокорейские солдаты.

По словам американского чиновника, Вашингтон интересуется мнением союзников, потому что очень часто субъективно видит определенные вещи. Он отметил важность коллективного видения, о котором Трамп получает информацию и принимает решения.

"Наша философия — не продолжать эту войну до смерти последнего украинца. Нам надо остановить убийства, войну. Но мир должен быть разумным, то есть суверенность останется", — заявил спецпредставитель.

Он напомнил, что Трамп подчеркивал важность суверенитета, и раскритиковал экс-президента США Джо Байдена за то, что он три года не говорил с Путиным.

"Это не будет "Минск-2", это будет стабильный долгосрочный мир", — заверил Келлог.

Он пояснил, что успех будут определять не прекращение огня и заключенное мирное соглашение, а то, какой будет реакция на первое же нарушение перемирия. По словам политика, сначала нужно остановить кровь, как и в медицине. Трамп получил войну "в наследство", и хочет остановить ее навсегда. Он хочет, чтобы Украина была безопасной и защищенной.

"Мы в мире на уровне насилия Второй мировой войны. Это насилие на уровне государств", — подчеркнул спецпредставитель.

Он добавил, что сейчас строятся альянсы с Китаем, КНДР, Ираном. США смотрят на это стратегически. Келлог заверил, что речь идет о глобальной войне.

Напомним, Фокус собрал ключевые тезисы президента Владимира Зеленского с Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В частности, он сообщил, что в 2025 году РФ планирует создать 15 новых дивизий численностью в 150 тысяч человек.

Министр обороны США Пит Хэгсет 14 февраля заявил, что президент РФ Владимир Путин собирается объявить "победу" в Украине независимо от реальных обстоятельств.