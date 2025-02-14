Путин готовится объявить "победу" в Украине несмотря на реальное положение, — глава Пентагона

Министр обороны США Пит Гегсет говорит, что президент РФ не достиг своей цели благодаря храбрости украинцев и их союзников. Также он подтверждает, что Трамп примет участие в переговорах Зеленского и Путина.

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Президент РФ Владимир Путин готовится объявить свою "победу" в войне против Украины, несмотря на реальные обстоятельства, сказал министр обороны США Пит Гегсет во время совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом в Варшаве 14 февраля.

Гегсет о планах Путина объявить "победу". На видео с 26:15.

"Путин готовится объявить о "победе" несмотря ни на что. Этого можно ожидать, независимо от того, каким будет результат. К счастью, храбрость украинцев и союзников, которые стояли рядом с ними, особенно в начале войны, сдерживала Путина от достижения того, чего он хотел, а это была вся Украина. Объявит он победу или нет — это уже будет его дело", — отметил Гегсет.

Также у главы Пентагона спросили, не побуждают ли российского диктатора к новым нападениям уступки ему в Украине. Гегсет ответил, что Путин не решится на это, если все члены НАТО будут наращивать обороноспособность и расходы на оборону, как Польша и страны Балтии, которые близки к угрозе и осознают опасность.

Кроме того, американский министр обороны подтвердил, что президент США Дональд Трамп будет участвовать в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Пит Гегсет на пресс-конференции в Варшаве 14 февраля также допустил возвращение Украине границ 2022 года и отметил, что это будет решаться во время переговоров. В то же время он сказал, что границы 2014 года, вступление в НАТО и размещение американских миротворцев на украинской территории "маловероятны".

Также 14 февраля перед Мюнхенской конференцией по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал журналистам, что Штаты могут принудить Москву к соглашению по Украине с помощью экономических и военных рычагов влияния.