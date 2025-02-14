"Это будет частью переговоров": министр обороны США допустил возвращение Украине границ 22 года

Комментарии главы Пентагона относительно Украины в НАТО, введения американских миротворцев и восстановления границ 14 года были более категоричны. Такие ожидания он назвал нереалистичными.

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Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2022 года "возможно" и будет обсуждаться во время переговоров. Однако границы 14 года, членство Украины в Североатлантическом альянсе и размещение американских миротворческих войск он назвал маловероятными сценариями. Пит Гегсет сделал заявления о войне во время пресс-конференции в Варшаве 14 февраля.

Пит Гегсет о о вероятности восстановления границ Украины 2014 года. На видео с 1:24:00.

Комментарии главы Пентагона относительно Украины прозвучали в ответ на вопрос журналиста о возможности восстановить украинские границы 22 года, до состояния накануне полномасштабного вторжения РФ.

"Я думаю, что все возможно. Как министр обороны, я имею определенную позицию, которую будет выражать Америка в этих переговорах. Моя работа сегодня заключается в том, чтобы внести определенную нотку реализма в наши переговоры", — ответил министр обороны США.

Он отметил, что считает возвращение к границам 14 года "очень маловероятным". Так же нереалистичным министр обороны США назвал размещение американских войск и членство Украины в НАТО как часть переговоров о завершении войны.

"Я никогда не буду накладывать ограничения на то, что президент Соединенных Штатов будет обсуждать с украинским и российским лидерами", — сказал чиновник.

Министр обороны США о предстоящих переговорах

Возвращение Украины к границам 2022 года, по его словам, будет обсуждаться во время будущих переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой.

"Поэтому как они в конце концов будут выглядеть — нам еще предстоит выяснить. Это станет частью переговоров между нашим президентом, Зеленским, Путиным, и вероятно Европа также присоединится к этой дискуссии", — сказал Пит Гегсет.

Он также заявил, что Штаты разместят больше своих войск в Польше.

На вопрос о том, не побуждают ли российского лидера Владимира Путина к дальнейшей агрессии уступки захваченными украинскими территориями, чиновник отметил, что это можно предотвратить, если Альянс увеличит свои инвестиции.

Напомним, 12 февраля министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Штаты должны снова сделать НАТО великим и возродить "дух воина", а ответственность за защиту Европы должны взять на себя европейские лидеры.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля раскритиковал Европу, не упомянув о войне в Украине.