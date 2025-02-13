"Мы должны снова сделать НАТО великим": Пит Хегсет заявил, что США хочет возродить "дух воина"

Министр обороны США заявил, что Дональд Трамп не позволит превратить "дядю Сэма в дядюшку-лоха" и США сосредоточится на Тихоокеанском регионе.

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Пит Хегсет, министр обороны США, провел пресс-конференцию на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. И рассказал, каким он и президент США Дональд Трамп видит НАТО. "Мы должны снова сделать НАТО великим", — заявил министр обороны США, упомянув о позиции США относительно Китая. Об этом сообщает The Guardian.

Пит Хегсет выступил в Брюсселе

Он заявил, что европейские лидеры "должны взять на себя основную ответственность за оборону континента", а это требует "действительно безотлагательного" увеличения расходов на оборону с 2% до 5%.

Пит Хегсет заявил европейским лидерам, что США "стоят рядом с вами", но европейцы "не могут ожидать, что США станут постоянным гарантом" мира, и должны активизироваться.

Он повторил свои призывы к европейским союзникам инвестировать больше, поскольку он поднял вопрос о возникающих рисках и угрозах в других частях мира, включая области, где, по его словам, США, вероятно, являются основным партнером, способным обеспечить реальное сдерживание, как в Тихом океане.

"Мы хотели бы быть лидерами везде и всегда. Мы будем солидарны с союзниками и партнерами и призываем всех инвестировать, чтобы иметь умножение силы того, что мы представляем. Но это требует реалистичных разговоров. Мы можем говорить о ценностях сколько угодно. Ценности важны, но вы не можете стрелять ценностями, вы не можете стрелять флагами и вы не можете стрелять сильными речами. Нет замены жесткой силе. Как бы нам ни хотелось любить мир, в котором мы живем, в некоторых случаях нет ничего лучше жесткой силы", — сообщил Хегсет.

Также он заявил, что "мы должны снова сделать НАТО великим", а также администрация при Дональде Трампе хочет "возродить дух воина", восстановить армию и восстановить сдерживание.

"НАТО также должно преследовать эти цели. НАТО — великий альянс, самый успешный оборонный альянс в истории, но чтобы выстоять в будущем, наши партнеры должны сделать гораздо больше для обороны Европы. Мы должны снова сделать НАТО великим", — сообщил Пит Хегсет.

Когда его спросили про отношения Дональда Трампа с Китаем, то Пит Хегсет заявил, что президент США хочет иметь прочные отношения с Китаем, и у администрации "нет неизбежного желания конфликтовать с Китаем".

Но отметил, что "разумно" рассмотреть возможность жесткого сдерживания в Тихоокеанском регионе и осознать "возрастающую китайскую угрозу".

"Есть причина, по которой Дональд Трамп постоянно подчеркивает мир через силу. Моя работа, как министра обороны, заключается в том, чтобы обеспечить ему самые сильные, самые способные, самые смертоносные военные силы, какие только возможны. Не дай бог нам придется их использовать — они предназначены и созданы для сдерживания", — сообщил Хегсет.

Также министр обороны США, заканчивая свой спич, в очередной раз призвал европейских и канадских партнеров активизироваться, ссылаясь на слова президента Дуайта Д. Эйзенхауэра, который, по словам Хегсета был одним из самых ярых сторонников НАТО и верил в прочные отношения с Европой. Но к концу президентства Эйзенхауэра он был обеспокоен тем, что Европа не берет на себя достаточно ответственности за собственную оборону, что , по словам Эйзенхауэра, "почти делает из дядюшки Сэма лоха".

"Как и президент Эйзенхауэр, эта администрация верит в альянсы, глубоко верит в альянсы, но не заблуждайтесь, президент Трамп никому не позволит превратить дядю Сэма в дядюшку-лоха", — резюмировал Пит Хегсет.

Напомним, военные аналитики считают, что Россия осуществляет подготовку к будущему конфликту с государствами, входящими в Североатлантический альянс. И война может начаться в ближайшие пять лет.