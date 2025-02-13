"Ми повинні знову зробити НАТО великим": Піт Гегсет заявив, що США хоче відродити "дух воїна"

Міністр оборони США заявив, що Дональд Трамп не дозволить перетворити "дядю Сема на дядечка-лоха" і США зосередиться на Тихоокеанському регіоні.

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Піт Гегсет, міністр оборони США, провів пресконференцію на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі. І розповів, яким він і президент США Дональд Трамп бачить НАТО. "Ми повинні знову зробити НАТО великим", — заявив міністр оборони США, згадавши про позицію США щодо Китаю. Про це повідомляє The Guardian.

Піт Хегсет виступив у Брюсселі

Він заявив, що європейські лідери "мають узяти на себе основну відповідальність за оборону континенту", а це вимагає "справді невідкладного" збільшення видатків на оборону з 2% до 5%.

Піт Хегсет заявив європейським лідерам, що США "стоять поруч із вами", але європейці "не можуть очікувати, що США стануть постійним гарантом" миру, і мають активізуватися.

Він повторив свої заклики до європейських союзників інвестувати більше, оскільки він підняв питання про ризики та загрози, що виникають в інших частинах світу, включно з галузями, де, за його словами, США, ймовірно, є основним партнером, здатним забезпечити реальне стримування, як у Тихому океані.

"Ми хотіли б бути лідерами скрізь і завжди. Ми будемо солідарні з союзниками та партнерами і закликаємо всіх інвестувати, щоб мати примноження сили того, що ми представляємо. Але це вимагає реалістичних розмов. Ми можемо говорити про цінності скільки завгодно. Цінності важливі, але ви не можете стріляти цінностями, ви не можете стріляти прапорами і ви не можете стріляти сильними промовами. Немає заміни жорсткій силі. Хоч би як нам хотілося любити світ, у якому ми живемо, у деяких випадках немає нічого кращого за жорстку силу", — повідомив Хегсет.

Також він заявив, що "ми повинні знову зробити НАТО великим", а також адміністрація за Дональда Трампа хоче "відродити дух воїна", відновити армію і відновити стримування.

"НАТО також має переслідувати ці цілі. НАТО — великий альянс, найуспішніший оборонний альянс в історії, але щоб вистояти в майбутньому, наші партнери повинні зробити набагато більше для оборони Європи. Ми повинні знову зробити НАТО великим", — повідомив Піт Хегсет.

Коли його запитали про відносини Дональда Трампа з Китаєм, то Піт Хегсет заявив, що президент США хоче мати міцні відносини з Китаєм, і в адміністрації "немає неминучого бажання конфліктувати з Китаєм".

Але зазначив, що "розумно" розглянути можливість жорсткого стримування в Тихоокеанському регіоні й усвідомити "зростаючу китайську загрозу".

"Є причина, з якої Дональд Трамп постійно наголошує на мир через силу. Моя робота, як міністра оборони, полягає в тому, щоб забезпечити йому найсильніші, найздібніші, найсмертоносніші військові сили, які тільки можливі. Не дай боже нам доведеться їх використовувати — вони призначені і створені для стримування", — повідомив Хегсет.

Також міністр оборони США, закінчуючи свій спіч, укотре закликав європейських і канадських партнерів активізуватися, посилаючись на слова президента Дуайта Д. Ейзенхауера, який, за словами Хегсета, був одним із найзатятіших прихильників НАТО і вірив у міцні відносини з Європою. Але до кінця президентства Ейзенхауера він був занепокоєний тим, що Європа не бере на себе достатньо відповідальності за власну оборону, що, за словами Ейзенхауера, "майже робить з дядечка Сема лоха".

"Як і президент Ейзенхауер, ця адміністрація вірить в альянси, глибоко вірить в альянси, але не робіть помилок, президент Трамп нікому не дозволить перетворити дядю Сема на дядечка-лоха", — резюмував Піт Хегсет.

Нагадаємо, військові аналітики вважають, що Росія здійснює підготовку до майбутнього конфлікту з державами, що входять до Північноатлантичного альянсу. І війна може розпочатися в найближчі п'ять років.