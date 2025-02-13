РФ готовится к будущему конфликту с НАТО: это может произойти в ближайшие 5 лет, — ISW

Аналитики допускают, что в течение ближайших пяти лет Россия может реструктурировать и подготовить свою армию и общество к столкновению с НАТО. Приостановление или замораживание войны в Украине может способствовать этому, ведь благодаря этому РФ сможет "высвободить ресурсы".

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Россия осуществляет подготовку к будущему конфликту с государствами, входящими в Североатлантический альянс: такое может случиться в средне- и долгосрочной перспективе уже в течение ближайших пяти лет. Любой вариант замораживания войны России против Украины может дать ей возможности и дополнительные ресурсы для участия армии РФ в вероятном будущем столкновении с НАТО. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны в своем анализе ситуации за 12 февраля.

Основанием для таких суждений аналитиков стала сводка от Службы оборонной разведки Дании, которая 11 февраля опубликовала рассекреченные данные разведки о том, как растет угроза от России для самой Дании и других государств, входящих в Североатлантический альянс.

"Россия восстанавливает свою армию для борьбы с НАТО на равных с помощью финансовой и материальной поддержки Китайской Народной Республики, Северной Кореи и Ирана", — говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают аналитики, в отчете от Службы оборонной разведки Дании говорится о том, что Россия еще не решила окончательно, что будет воевать с НАТО. Однако она "расширяет свои военные возможности, чтобы сохранить этот вариант развития событий".

"Прекращение или замораживание войны в Украине на выгодных для России условиях высвободит значительные российские военные ресурсы для их участия в другом будущем конфликте", — отмечают аналитики института, добавив, что такое утверждение датской разведки соответствует их предыдущему анализу.

Сейчас же, по сообщению аналитиков, Россия "может вести локальную войну", кроме Украины, с другим государством, в течение шести месяцев, а через два года может представлять реальную угрозу для стран НАТО, расположенных на побережьях Балтийского моря.

"Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе, если НАТО не перевооружится такими же темпами, как Россия, через пять лет", — отмечают аналитики по данным датской разведки.

Напомним, ранее Институт изучения войны предупреждал о том, что Россия может создавать информационные условия для атак в Балтийском море, чтобы дискредитировать Украину накануне мирных переговоров. Об этом Фокус писал 12 февраля.

Также ранее Трамп сообщал о том, что считает вступление Украины в НАТО маловероятным. Об этом Фокус писал ночью 13 февраля.