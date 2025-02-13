РФ готується до майбутнього конфлікту з НАТО: це може статися у найближчі 5 років, — ISW

Аналітики допускають, що впродовж найближчих п’яти років Росія може реструктурувати та підготувати свою армію і суспільство до зіткнення з НАТО. Призупинення або заморожування війни в Україні може сприяти цьому, адже тоді РФ матиме змогу "вивільнити ресурси".

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Росія здійснює підготовку до майбутнього конфлікту з державами, що входять до Північноатлантичного альянсу: таке може трапитися у середньо- та довготривалій перспективі вже впродовж найближчих п’яти років. Будь-який варіант заморожування війни Росії проти України може дати їй можливості та додаткові ресурси для участі армії РФ у ймовірному майбутньому зіткненні з НАТО. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму аналізі ситуації за 12 лютого.

Підґрунтям для таких суджень аналітиків стало зведення від Служби оборонної розвідки Данії, що 11 лютого опублікувала розсекречені дані розвідки про те, як зростає загроза від Росії для самої Данії та інших держав, що входять до Північноатлантичного альянсу.

"Росія відновлює свою армію для боротьби з НАТО на рівних за допомогою фінансової та матеріальної підтримки Китайської Народної Республіки, Північної Кореї та Ірану", — йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначають аналітики, у звіті від Служби оборонної розвідки Данії йдеться про те, що Росія ще не вирішила остаточно, що буде воювати із НАТО. Однак вона "розширює свої військові можливості, аби зберегти цей варіант розвитку подій".

"Припинення або заморожування війни в Україні на вигідних для Росії умовах вивільнить значні російські військові ресурси для їх участі в іншому майбутньому конфлікті", – зазначають аналітики інституту, додавши, що таке твердження данської розвідки відповідає їхньому попередньому аналізі.

Зараз же, за повідомленням аналітиків, Росія "може вести локальну війну", крім України, з іншою державою, впродовж шести місяців, а через два роки може становити реальну загрозу для країн НАТО, розташованих на узбережжях Балтійського моря.

"Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі, якщо НАТО не переозброїться такими ж темпами, як Росія, через п'ять років", – зазначають аналітики за даними данської розвідки.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни попереджав про те, що Росія може створювати інформаційні умови для атак у Балтійському морі, щоб дискредитувати Україну напередодні мирних переговорів. Про це Фокус писав 12 лютого.

Також раніше Трамп повідомляв про те, що вважає вступ України до НАТО малоймовірним. Про це Фокус писав уночі 13 лютого.