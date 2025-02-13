"Мене це влаштовує": Трамп схвалив зняття питання про членство України в НАТО, — CBS News

Президент США заявив, що питання членства України в НАТО "не є практичним" і сказав, що його це влаштовує і що "питання більше не обговорюється".

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Новообраний президент США Дональд Трамп прокоментував ймовірність вступу України до Північноатлантичного альянсу: фактично, він повністю заперечив цю ідею, адже вважає, що це неможливо. Разом із тим, лідер США вважає, що таке питання "не є практичним", а його самого відхилення ідеї про вступ України цілком "влаштовує". Про це стало відомо під час його виступу в Овальному кабінеті Білого дому увечері 12 лютого, як повідомили у CBS News.

Під час розмови із журналістами Трамп сказав, що він погоджує зняття з розгляду перспективу приєднання України до НАТО.

"Я не думаю, що це практично", — зауважив він.

Дональд Трамп зазначив, що не вважає включення України до НАТО можливим, однак його це питання не бентежить. Він додав, що його такий розвиток подій абсолютно влаштовує.

Водночас про те, що Україні доведеться відмовитися від ідеї захисту свого суверенітету шляхом вступу до НАТО, точилися розмови і раніше. Напередодні президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю, під час якого зазначив, що альтернативою НАТО можуть бути сильні гарантії безпеки: вдвічі більша українська армія, військова техніка та озброєння. Водночас президент повідомив про те, що Джо Байден відмовляв йому в ідеї вступу України для НАТО задля захисту українських територій. Про це детальніше Фокус розповідав 12 лютого.

Нагадаємо, нещодавно також стало відомо про основні тези розмов Дональда Трампа із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Головним питанням, яке обговорювалося під час обох розмов, було завершення російсько-української війни. Політики говорили про те, які є плани на припинення вогню, а також озвучили низку інших питань. Фокус зібрав головне, про що говорили між собою політики.

Невдовзі стало відомо про можливе місце проведення зустрічі Путіна та Трампа. Закордонні ЗМІ з'ясували, що це може відбутися в одній із країн Близького Сходу — Саудівській Аравії. Таку ідею озвучив сам Трамп під час виступу в Овальному кабінеті. Однак про участь Володимира Зеленського у цих перемовинах поки що нічого не повідомляють.