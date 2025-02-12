Трамп планує зустріч із Путіним: американські ЗМІ розповіли, де подія відбудеться

Президент США домовився разом із головою РФ розпочати переговори щодо завершення російсько-української війни: вони мають стартувати "негайно" і можуть відбутися в одній з країн Близького Сходу.

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Лідери обидвох країн провели розмову щодо кроків задля завершення війни: це перша публічна офіційна розмова між президентом Росії Володимиром Путіним та новообраним очільником США Дональдом Трампом після його інавгурації. Відомо також про те, що Трамп розмовляв після цього із президентом України Володимиром Зеленським щодо організації переговорів та умов завершення війни. Невдовзі у CBS News розповіли про те, де може відбутися зустріч Трампа та Путіна.

"Ми обговорювали Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем", — повідомив Трамп після розмови з Путіним.

Невдовзі Трамп зазначив, що розпорядився очолити переговори щодо завершення російсько-української війни держсекретарю Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Уолцу. Також серед "довірених" чиновників Трампа, які будуть займатися цим питанням, – посланник президента США у країнах Близького Сходу Стів Віткофф.

Після цього Дональд Трамп виступав із заявами в Овальному кабінеті, де й поділився тим, що, швидше за все, зустрінеться із Путіним в одній із країн Близького Сходу. Ймовірно, така зустріч буде проведена у Саудівській Аравії.

Анонсована подія має стати першою зустріччю між лідерами США та РФ від часу вступу Дональда Трампа на посаду президента. Раніше закордонні ЗМІ повідомляли про неофіційну розмову Трампа та Путіна по телефону, в ході якої політики обговорювали завершення війни. Про це Фокус розповідав 9 лютого.

Нагадаємо, про розмову президента США із Зеленським та Путіним стало відомо увечері 12 лютого. Під час бесіди політики спілкувалися про плани щодо завершення війни. Про основні тези, які лунали на обох розмовах, Фокус розповідав в окремому матеріалі.

Раніше гучним сигналом про налагодження контакту між США та Росією стало те, що спецпредставник Трампа прилетів до Москви. З’ясувалося, що чиновник приїхав за затриманим в Росії Марком Фогелем. Про подію стало відомо 11 лютого.