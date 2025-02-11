Білий дім підтвердив політ спецпредставника Трампа у Москву: яка причина візиту (документ)

Кремль зробив жест доброї волі, коли відпустив американця Марка Фогеля, ідеться у листі Білого дому. У документі не вказано, що віддали США в обмін на бранця.

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Російська Федерація погодилась віддати Сполученим Штатам Америки колишнього вчителя Марка Фогеля, засудженого у Москві на 14 років. Щоб повернути американця додому, у російську столицю прилетів спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф. Про деталі візиту радник з національної безпеки Майк Волц розповів у соцмережі X (Twitter).

Волц опублікував фотографію документа на бланку Білого дому. У документі вказано, що президент США Дональда Трампа та президент РФ Володимир Путіна досягнули певної домовленості. В рамках цієї домовленості Кремль віддав Фогеля, який повернувся на батьківщину на літаку Віткоффа. Також вказано, що таке рішення Москви є "демонстрацією доброї волі з боку росіян". У США вважали таку дію РФ "гарним знаком".

"Узгодили обмін, який є жестом доброї волі з боку росіян та знаком того, що ми рухаємося у правильному напрямку для завершення жорстокої та жахливої війни в Україні", — вказано у документі Болца.

На завершення наголошується на видатній ролі Дональда Трампа у звільненні Фогеля. Білий дім впевнений, що президент США поверне усіх американських бранців.

Радник з національної безпеки Трампа не уточнив, на що довелось погодитись США, щоб бранець Москви повернувся додому.

США та РФ - Білий дім про політ Стіва Віткоффа у Москву 11 лютого Фото: X (Twitter)

Про те, що обмін успішно відбувся, свідчить допис у X уповноважений адміністрації Трампа у справах заручників Адама Бьолера.

США та Росія — деталі обміну

Марк Фогель — громадянин США, якого росіяни затримали в аеропорту Москви у 2021 році. Під час огляду в американця виявили кілька грамів забороненої наркотичної речовини. Родичі запевняли, що чоловік не займався наркотрафіком, а речовину перевозив для ослаблення болю у спині. Суд РФ не звернув увага на це пояснення та засудив Фогеля на 14 років тюрми.

Зазначимо, Фокус повідомляв, що вдень 11 лютого американський бізнес-джет приземлився в аеропорту "Внуково" під Москвою. Сервіс відстеження польотів встановив, що ідеться про борт Gulfstream G650. Літак належить інвестиційному банкіру та спецпредставнику Трампа з питань Близького Сходу Стіву Віткоффу. У Кремлі заявили, що нічого не знають про візит американця, написало росЗМІ ТАСС. В Росавіації повідомили, що політ відбувся з технічних причин.

Того ж дня у мережі з'явилось фото посолки США у РФ Лінн Трейсі, яку помітили біля МЗС Росії. У медіа написали, що вона брала участь у переговорах з російським дипломатом, заступником глави МЗС Сергієм Рябковим.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що у Київ їде міністр фінансів, який буде говорити про завершення війни та родовища корисних копалин.