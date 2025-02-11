Посол США в Москві проводить переговори з високопоставленим російським дипломатом, — Sky News

Лінн Трейсі провела переговори із заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим, який напередодні заявив, що США та інші країни мають врахувати вимоги Кремля для укладення миру, якщо угоди обговорюватимуть.

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Посол США в Москві Лінн Трейсі 11 лютого провела переговори із заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим. Обговорювалася діяльність російських дипломатичних установ за кордоном. Про це повідомляє Sky News.

Державне інформаційне РФ "РИА Новости" повідомило з посиланням на свого кореспондента, що "посол США в Москві Лінн Трейсі відвідала російський МЗС" із причин, які поки що не відомі.

Повідомляється також, що журналісти посилалися на представника МЗС РФ Марію Захарову як на джерело інформації. За словами авторів публікації, поки що немає жодних офіційних повідомлень про те, що обговорювалася мирна угода з Україною.

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Водночас напередодні, 10 лютого, Рябков заявив, що США та інші країни повинні виконати умови президента РФ Володимира Путіна для укладення миру, якщо будь-яка угода буде обговорюватися. Він вимагає, щоб Україна відмовилася від курсу на вступ до НАТО і претензій на окуповані Росією регіони.

Нагадаємо, що 10 лютого Sky News повідомляло, що Росія закладає гамбіт у мирних переговорах, публікуючи заяви у ЗМІ.

Також повідомлялося, що 10 лютого представник ГУР Андрій Юсов заявив, що чекає від Мюнхенської конференції хороших новин для України.