Трампу представлять закон про ленд-ліз, для відправки "переможної зброї" Україні

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон закликав примусити Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили.

Related video

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон 10 лютого анонсував законопроєкт, який може дозволити США передати Україні "переможну зброю" та примусити Росію до переговорів. Про це Джо Вілсон написав у соцмережі X.

Пост конгресмена Джо Вілсона

"Сьогодні я представляю Акт (Freedom First Lend-lease Act) про надання президенту Трампу гнучких повноважень для відправки переможної зброї нашим партнерам, в тому числі Україні, щоб стримати воєнного злочинця Путіна, як це давно мав зробити Байден. Примусьте Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили", – написав він у соцмережі Х.

Інших подробиць конгресмен не розкрив. Однак варто зазначити, що у попередньому пості Вілсон закликав посилити санкції проти Росії, кажучи, що РФ не повинна мати доступу до технологій цивілізованого світу, а тим більше США. "Вони вирішили жити в темні віки, і ми повинні це дозволити", — заявляв Вілсон. Також він прямо писав про зв'язок Ірану, Росії, Хезболли та Китаю, називаючи їх "Віссю агресорів".

Також Вілсон повідомив, що Трамп відкликав допуск колишнього радника з нацбезпеки Джейка Саллівана до державної таємниці.

"Слабкість Саллівана зробила можливим вторгнення воєнного злочинця Путіна в Україну. Він притримував зброю для перемоги у війні, і не зміг накласти серйозні санкції на Росію, що зробило американців менш захищеними", — написав він.

Ленд-ліз для України від США

Президент США Джо Байден підписав ленд-ліз для України 9 травня 2022 року. Це було друге таке підписання із часів Другої світової війни.

Проте програма так і не запрацювала. Вашингтон постачав Києву зброю в рамках інших програм: ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF), а також вилучення із запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks або ж PDA – Presidential Drawdown).

Нагадаємо, у грудні 2024 року посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Палата представників США схвалила законопроєкт про асигнування на потреби нацоборони на 2025 рік (NDAA) без пункту продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні (USAI).