Конгрес США не підтримав ленд-ліз для України на 2025 рік: деталі

Американські законодавці заклали на 2025 рік $300 млн на програму захисту демократії в Україні. Продовження терміну дії закону про ленд-ліз активно лобіювало посольство України в США, але зусилля дипломатів провалилися.

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Палата представників США схвалила законопроєкт про асигнування на потреби нацоборони на 2025 рік (NDAA) без пункту продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні (USAI). Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

Законодавці заклали на 2025 рік $300 млн фінансування ще в торішньому NDAA на програму USAI. Загалом NDAA на 2025 рік підтримав 281 конгресмен, проти голосували 140 законодавців: 16 республіканців і 124 демократи. Сенат США розгляне документ наступного тижня.

Положення про продовження терміну дії Закону про ленд-ліз активно адвокатувало посольство України в США, але в підсумку всі зусилля провалилися. Консолідований текст законопроєкту не містить цього положення. Маркарова зазначає, що посольство все ще намагається зробити так, щоб зберегти цей механізм.

Щодо України документ містить такі основні положення:

стаття 1303 продовжує заборону на використання будь-яких засобів на дії, які могли б призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими регіонами України;

стаття 1534 доручає міністру оборони США опрацювати можливість створення центру передового досвіду з підтримки розробки та вдосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій центру — сприяння співпраці Пентагону з іноземними партнерами, включно з Україною.

стаття 6411 доручає директору Національної розвідки, державному секретареві та міністру фінансів подати до комітетів Сенату і Палати представників з питань розвідки, закордонних справ, збройних сил, вирішення юридичних і фінансових питань доповідь про фінансування Росією міжнародного тероризму.

Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз 9 травня 2022 року, вперше з часів Другої світової війни. Документ дозволяв давати в лізинг військову допомогу за спрощеними процедурами експортного контролю — без очікування спеціального виділення грошей Конгресом США.

Однак незабаром питання ленд-лізу зникло з радарів великої політики, США не надали Україні зброю за ленд-лізом. Військова допомога з бюджету США виділялася Україні за трьома іншими програмами: USAI, зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) і вилучення із запасів зброї США (Replenishment of US Weapons Stocks або PDA — Presidential Drawdown). Усі зазначені програми, на відміну від ленд-лізу, безкоштовні для України.

Нагадаємо, глава Мінфіну України Сергій Марченко спрогнозував, скільки Україна зможе воювати з Росією без вливань Штатів. За негативного розкладу ЗСУ чинитимуть опір принаймні в першу половину 2025 року.

Європейські країни також допомагають Україні з озброєнням. Данія передала французькі САУ CAESAR за прискореною процедурою.