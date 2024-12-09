Поставка Франції та Данії: Україна отримає партію гаубиць CAESAR на рік раніше

Прискорення достачання, як повідомили в Міноборони Данії, також стосується і боєприпасів для артилерійських систем, очікуваних наступного року.

Данія продовжує активно підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії, спрямовуючи значні ресурси на зміцнення обороноздатності українських військ. Як повідомили в Міноборони країни, буде виділено додаткові кошти на закупівлю озброєнь для ЗСУ, а також значною мірою прискорено постачання вже законтрактованих систем.

Серед ключових ініціатив — прискорення передачі самохідних артилерійських установок (САУ) CAESAR французького виробництва. Якщо спочатку постачання були заплановані на 2026 рік, то тепер 155-мм САУ передадуть українській армії вже у 2025 році.

"Оборонна промисловість показала, що вона може надати те, що необхідно Україні. Тому уряд збільшить промисловий пул, щоб останні контракти могли бути підписані цього року", — сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Зазначається, що на сьогодні обсяг коштів, виділених промисловому пулу, становить близько 2,6 млрд данських крон (понад 360 млн доларів), і найближчим часом суму буде збільшено. Крім того, буде прискорено постачання і боєприпасів для цієї артилерії — Сили оборони України зможуть їх отримати 2025 року.

"Артилерійські системи мають великий попит в Україні, тому я радий, що Данія тепер може сприяти тому, що Україна отримає більше артилерійських снарядів уже наступного року", — додав голова оборонного відомства.

Коментуючи новину, оглядачі Defense Express зазначили, що, судячи з усього, прискорення постачань безпосередньо пов'язане з тим, що Франція скоротила цикл виробництва САУ CAESAR з 30 до 15 місяців.

"Якщо станом на весну цього року Франція виготовляла по шість САУ CAESAR на місяць, то в листопаді повідомлялося на рівні оборонного відомства країни про зростання цього показника аж до 12 машин", — підсумували аналітики.

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