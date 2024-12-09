Поставка Франции и Дании: Украина получит партию гаубиц CAESAR на год раньше

Ускорение поставок, как сообщили в Минобороны Дании, также касается и боеприпасов для артиллерийских систем, ожидаемых в следующем году.

Дания продолжает активно поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии, направляя значительные ресурсы на укрепление обороноспособности украинских войск. Как сообщили в Минобороны страны, будут выделены дополнительные средства на закупку вооружений для ВСУ, а также значительны ускорены поставки уже законтрактованных систем.

Среди ключевых инициатив – ускорение передачи самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR французского производства. Если изначально поставки были запланированы на 2026 год, то теперь 155-мм САУ будут переданы украинской армии уже в 2025 году.

"Оборонная промышленность показала, что она может предоставить то, что необходимо Украине. Поэтому правительство увеличит промышленный пул, чтобы последние контракты могли быть подписаны в этом году", — сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Отмечается, что на сегодняшний день объем средств, выделенных промышленному пулу, составляет около 2,6 млрд датских крон (свыше 360 млн долларов), и в ближайшее время сумма будет увеличена. Кроме того, будут ускорены поставки и боеприпасов для этой артиллерии — Силы обороны Украины смогут их получить в 2025 году.

"Артиллерийские системы пользуются большим спросом в Украине, поэтому я рад, что Дания теперь может способствовать тому, что Украина получит больше артиллерийских снарядов уже в следующем году", — добавил глава оборонного ведомства.

Комментируя новость обозреватели Defense Express отметили, что судя по всему ускорение поставок напрямую связана с тем, что Франция сократила цикл производства САУ CAESAR с 30 до 15 месяцев.

"Если по состоянию на весну этого года Франция изготавливала по шесть САУ CAESAR в месяц, то в ноябре сообщалось на уровне оборонного ведомства страны о росте этого показателя вплоть до 12 машин", — подытожили аналитики.

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