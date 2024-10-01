Производит САУ Caesar: французский оружейный концерн KNDS открыл первую "дочку" в Украине

Вооруженный концерн планирует проводить техобслуживание, частичный или капитальный ремонт западной техники, которую получила Украина от западных партнеров или была законтрактована для нее.

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Французско-немецкий оружейный концерн KNDS сообщил, что открыл первое дочернее предприятие на территории Украины. Об этом говорится в тексте опубликованного пресс-релиза.

Концерн сообщил, что в октябре была открыта фирма KNDS Ukraine LLC, которая будет сотрудничать с украинскими госучреждениями и компаниями, которые входят в ОПК Украины.

KNDS указывает в своем пресс-релизе, что сейчас Украина использует во время боевых действий или уже законтрактовала почти 800 единиц вооружения, а также боеприпасы, произведенные концерном.

В вооруженном концерне убеждены, что они помогут украинской промышленности "эффективнее осуществлять техобслуживание, частичный ремонт и капитальный ремонт вооружения произведенного компанией".

В частности, KNDS указывает следующий перечень бронетехники и танков, которые Украина использует или получила в рамках военной помощи. Это — танки Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийские установки CAESAR и PzH 2000, а также бронированные машины AMX 10RC.

Французско-немецкий конгломерат добавил, что KNDS и украинская промышленность планируют начать в Украине производство 155-мм артиллерийских боеприпасов и запчасти к ним.

Напомним, 23 августа Фокус сообщал, что Норвегия заявила о предоставлении Украине лицензии на производство артиллерийских снарядов 155 калибра.

25 сентября концерн Rheinmetall получил заказ на производство сотен тысяч минометных снарядов для вооруженных сил страны-партнера НАТО.