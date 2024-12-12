Конгресс США не поддержал ленд-лиз для Украины на 2025 год: детали

Американские законодатели заложили на 2025 год $300 млн на программу защиты демократии в Украине. Продление срока действия закона о ленд-лизе активно лоббировало посольство Украины в США, но усилия дипломатов провалились.

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Палата представителей США одобрила законопроект об ассигнованиях на нужды нацобороны на 2025 год (NDAA) без пункта продлении срока действия закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине (USAI). Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Законодатели заложили на 2025 год $300 млн финансирования еще в прошлогоднем NDAA на программу USAI. В целом NDAA на 2025 год поддержал 281 конгрессмен, против голосовали 140 законодателей: 16 республиканцев и 124 демократа. Сенат США рассмотрит документ на следующей неделе.

Положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе активно адвокатировало посольство Украины в США, но в итоге все усилия провалились. Консолидированный текст законопроекта не содержит данного положения. Маркарова отмечает, что посольство все еще пытается сделать так, чтобы сохранить этот механизм.

Относительно Украины документ содержит следующие основные положения:

статья 1303 продолжает запрет на использование любых средств на действия, которые могли бы привести к признанию суверенитета России над оккупированными регионами Украины;

статья 1534 поручает министру обороны США разработать возможность создания центра передового опыта по поддержке разработки и совершенствования систем вооружения на основе искусственного интеллекта. Среди функций центра — содействие сотрудничеству Пентагона с иностранными партнерами, включая Украину.

статья 6411 поручает директору Национальной разведки, государственному секретарю и министру финансов подать в комитеты Сената и Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел, вооруженных сил, решения юридических и финансовых вопросов доклад о финансировании Россией международного терроризма.

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе 9 мая 2022 года, впервые со времен Второй мировой войны. Документ позволял давать в лизинг военную помощь по упрощенным процедурам экспортного контроля — без ожидания специального выделения денег Конгрессом США.

Однако вскоре вопрос ленд-лиза исчез из радаров большой политики, США не предоставили Украине оружие по ленд-лизу. Военная помощь из бюджета США выделялась Украине по трем другим программам: USAI, внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF) и изъятие из запасов оружия США (Replenishment of US Weapons Stocks или PDA — Presidential Drawdown). Все указанные программы, в отличие от ленд-лиза, бесплатные для Украины.

Напомним, глава Минфина Украины Сергей Марченко спрогнозировал, сколько Украина сможет воевать с Россией без вливаний Штатов. При негативном раскладе ВСУ будут сопротивляться по крайней мере в первую половину 2025 года.

Европейские страны также помогают Украине с вооружением. Дания передала французские САУ CAESAR по ускоренной процедуре.