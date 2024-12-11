Без вливаний США: Украина сможет воевать с РФ за свои деньги лишь половину 2025 года, — Минфин

Если США урежут финансирование, ВСУ смогут сдерживать российское вторжение по крайней мере до конца первой половины 2025 года. Приход Дональда Трампа к власти может стать настоящей проблемой для Украины, уверен министр финансов Сергей Марченко.

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Украине хватит денег и вооружений для противостояния российской агрессии в течение первой половины 2025 года, если США урежут финансирование. Об этом сказал в интервью испанскому изданию El Pais министр финансов Украины Сергей Марченко.

Украина имеет достаточно, оружия, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы сопротивляться по крайней мере до первой половины 2025 года. Минфин обещает обеспечить достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и военной техники.

Чиновник подчеркивает, что Вашингтон отправляет Киеву оружие, а в 2025 году выделит еще деньги из бюджета на закупку боеприпасов и военной техники. Вероятное сокращение помощи будет серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но о неизбежном коллапсе говорить рано.

"По крайней мере на первое полугодие и дальше мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять РФ", — отмечает Марченко.

Смена власти в Штатах, как признает глава украинского Минфина, может стать настоящей "проблемой и "вызовом" для Украины. Основной стратегией Киева и Европы на сегодня, по мнению Марченко, должно стать построение доверия для сотрудничества с командой нового президента США Дональда Трампа.

"Чтобы справиться с неопределенностью по продолжению помощи, Украина должна очень мудро использовать время и быть способной вести переговоры с новой администрацией [в Вашингтоне]", — подытожил он.

Фокус ранее писал, что на Западе активно настаивают на снижении призывного возраста в Украине до 18 лет. Штаты обещают полностью обеспечить необходимым снаряжением всех новобранцев.

Нардеп Лариса Билозир ранее говорила, что в Украине можно мобилизовать почти 4 миллиона мужчин старше 25 лет. При этом, по ее статистике, полтора миллиона непригодны к службе.