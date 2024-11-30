В Украине можно мобилизовать еще 3,7 млн мужчин старше 25 лет, — нардеп (видео)

По словам Ларисы Билозир, сейчас полтора миллиона человек являются непригодными к службе и еще 600 тысяч — забронированы.

В Украине еще можно мобилизовать 3,7 млн мужчин в возрасте старше 25 лет. Об этом в эфире "Новини.Live" заявила народный депутат, которая входит в депутатскую группу "Довіра", Лариса Билозир.

"3,7 млн можно мобилизовать. Это после 25 лет. А мы хотим еще выгрести всю молодежь в селах, которых еще мамы не успели вывезти", — сказала Билозир.

По ее словам, большое количество матерей вывозят из Украины своих сыновей.

"Мы же знаем, что очень много матерей вывозят своих детей 15, 16, 17 лет и я не осуждаю. У кого-то старший воюет, а она (младшего, — ред.) вывезла, потому что сердце ее не выдержит две смерти", — отметила Билозир.

Народный депутат уточнила, что в 3,7 млн мужчин старше 25 лет, которых еще можно мобилизовать, не учтены те, кто выехал или проживают на оккупированных территориях.

Билозир также сообщила, что в Украине:

1,2 млн человек уже мобилизованы;

600 тысяч человек — забронированы;

1,5 млн человек — непригодны к службе.

Отметим, что украинские власти не предлагали мобилизовать 18-летних граждан. С такой просьбой на Киев якобы давили США, сообщило Reuters 27 ноября.

Напомним, 27 ноября в ОП ответили на призыв США мобилизовать украинцев с 18 лет.

28 ноября военный Андрей Кривущенко с позывным "Бородюля" заявил, что спешить с мобилизацией 18-летних украинцев нет смысла.